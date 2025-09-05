A24.com

Se conoció el tremendo motivo por el que la China Suárez ya no publicita marcas argentinas

La China Suárez intenta instalarse de a poco en Turquía. Si bien trascendió que consiguió un nuevo trabajo en dicho país, parece haber cortado de raíz sus vínculos con las marcas argentinas. La pregunta es: ¿por qué pasó esto?

5 sept 2025, 18:08
La vida de La China Suárez dio un giro de 180 grados al tomar la decisión de mudarse junto a Mauro Icardi a Turquía y arriesgarse a dejar atrás su vida profesional consolidada en la Argentina. Y, por lo visto, la situación no resulta del todo alentadora: aunque consiguió trabajo, no tiene el mismo reconocimiento que en nuestro país.

Según contaron en DDM (América TV), la actriz ya no tiene vínculos con marcas nacionales y además estaría trabajando de Relaciones Públicas (RRPP) en el país europeo. “Estaban bastante preocupados porque acá no tiene trabajo la China Suárez. Esto más allá de que, por supuesto, tiene un novio que es recontra millonario. Pero acá no tiene ni una marca. Ni una. Se le cayeron todas”, comenzó explicando Martín Candalaft.

La razón, según revelaron, estaría vinculada a la repercusión negativa que generan sus posteos: “En las últimas marcas que ha tenido, cada vez que ella promociona un producto, dicen del lado de ella, que la cantidad de hate (odio) que tiene ese producto y la cantidad de comentarios negativos, superan a los positivos. Por eso se ha quedado sin marcas”.

Frente a este panorama, la actriz estaría enfocada en oportunidades laborales fuera del país: “Estaba cerrando un contrato para una telenovela en Turquía y estaba viendo hacer algo en España porque acá en Argentina se ha quedado sin ni una marca”, enfatizó Candalaft.

Cómo es la lujosa mansión de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

Mauro Icardi y la China Suárez dejaron ver por primera vez la fachada de su lujosa residencia en Estambul, Turquía. La pareja compartió en redes sociales una imagen del exterior de la imponente mansión.

En sus historias de Instagram, el ídolo del Galatasaray publicó un collage con dos fotos de la vivienda y acompañó la publicación con la frase: “Home sweet home”, junto a los emojis de una casa, una luna y estrellas.

En la primera imagen se aprecia que la casa del futbolista y la actriz es de color blanco, con techo de tejas oscuras, dos plantas y una chimenea. La segunda foto, en tanto, muestra el amplio jardín, que cuenta con una piscina, sillones y elegantes reposeras.

casa de icardi y la china

Días atrás, la ex Casi Ángeles se reencontró con Rufina, Magnolia y Amancio, y decidió compartir parte de su rutina familiar con sus seguidores. A través de varias publicaciones, enseñó cómo los pequeños disfrutaron de distintas actividades tanto con ella como con Icardi.

La China acompañó el video con el título: “Mis cositas lindas”, reflejando así la felicidad que le generaba volver a pasar tiempo con sus hijos.

     

 

