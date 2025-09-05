Se conoció el tremendo motivo por el que la China Suárez ya no publicita marcas argentinas

Embed

Cómo es la lujosa mansión de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

Mauro Icardi y la China Suárez dejaron ver por primera vez la fachada de su lujosa residencia en Estambul, Turquía. La pareja compartió en redes sociales una imagen del exterior de la imponente mansión.

En sus historias de Instagram, el ídolo del Galatasaray publicó un collage con dos fotos de la vivienda y acompañó la publicación con la frase: “Home sweet home”, junto a los emojis de una casa, una luna y estrellas.

En la primera imagen se aprecia que la casa del futbolista y la actriz es de color blanco, con techo de tejas oscuras, dos plantas y una chimenea. La segunda foto, en tanto, muestra el amplio jardín, que cuenta con una piscina, sillones y elegantes reposeras.

casa de icardi y la china

Días atrás, la ex Casi Ángeles se reencontró con Rufina, Magnolia y Amancio, y decidió compartir parte de su rutina familiar con sus seguidores. A través de varias publicaciones, enseñó cómo los pequeños disfrutaron de distintas actividades tanto con ella como con Icardi.

La China acompañó el video con el título: “Mis cositas lindas”, reflejando así la felicidad que le generaba volver a pasar tiempo con sus hijos.