El inesperado gesto de Tini Stoessel hacia Lali Espósito tras el show en Vélez que enloqueció a los fans

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul disfrutaron del recital de Lali Espósito en Vélez, y la cantante no dudó en expresar su admiración por su colega.

7 sept 2025, 17:00
Después de que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se mostraran juntos en el recital del último sábado de Lali Espósito en el estadio de Vélez Sarsfield, la actriz de Quebranto le dedicó unas emotivas palabras a la cantante pop.

A través de sus historias de Instagram, Tini compartió un video de Lali interpretando Baum Baum y escribió junto a un emoji de corazón y otro de una carita emocionada: “Sos increíble, Lali. Es maravilloso verte ahí arriba”.

El mensaje fue interpretado como una muestra de admiración genuina y también como una forma de apoyar a Lali en uno de los momentos más importantes de su carrera, ya que el show en Vélez marcó un hito en su trayectoria musical.

Además, la presencia de Rodrigo de Paul junto a Tini no pasó desapercibida. La pareja fue vista disfrutando del espectáculo desde una ubicación privilegiada, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales. Los fans compartieron videos y fotos del momento, comentando con entusiasmo la complicidad entre ambos y el ambiente festivo que se vivió durante el recital.

La inesperada aparición de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en el recital de Lali Espósito en Vélez

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel dejaron atrás el bajo perfil y el sábado por la noche se mostraron juntos en el recital de Lali Espósito en el estadio de Vélez, generando una verdadera revolución en redes sociales.

Después de varios meses en los que cada uno estuvo enfocado en sus compromisos profesionales en distintos rincones del mundo, lograron coincidir y ahora se los ve más unidos que nunca, disfrutando de su relación sin esconderse.

Como era de imaginar, los fanáticos comenzaron a subir fragmentos del primero de los shows que Lali dio este fin de semana, y entre los videos y fotos, la presencia de Tini y De Paul se volvió el centro de todas las miradas.

Tras la difusión masiva de las imágenes, las reacciones no tardaron en aparecer. “No lo puedo creer que estuve en el mismo lugar con ellos”, “Y con De Paul madres las amo”, “Amo que se junten, al final son dos artistas que solo quieren compartir su música y buena onda”, “Aguante Tini”, escribieron algunos usuarios en redes, celebrando el momento.

