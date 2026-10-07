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Mauro Icardi tuvo un inesperado gesto con Lionel Messi tras su despedida y generó polémica

Después de años de versiones sobre una supuesta mala relación entre ambos, Mauro Icardi tuvo un impensado gesto con Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina.

7 oct 2026, 16:51
Mauro Icardi tuvo un inesperado gesto con Lionel Messi tras su despedida y generó polémica

Mauro Icardi tuvo un inesperado gesto con Lionel Messi tras su despedida y generó polémica

Mauro Icardi tuvo un inesperado gesto con Lionel Messi tras su despedida y generó polémica

Mauro Icardi tuvo un inesperado gesto con Lionel Messi tras su despedida y generó polémica

La histórica y emotiva despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el estadio Monumental dejó una noche cargada de emoción, homenajes y recuerdos. Mientras distintas figuras del fútbol y del espectáculo le dedicaron mensajes al capitán argentino, hubo una publicación que rápidamente llamó la atención por su particular historia.

Se trata del posteo de Mauro Icardi, quien sorprendió al compartir en sus redes sociales una serie de fotos retro junto a Messi. Las imágenes corresponden a la época en la que ambos futbolistas coincidieron en Barcelona y recuperan distintas postales de aquellos años.

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El delantero acompañó las fotografías con un breve mensaje dedicado al Diez: Simplemente.. Gracias Lionel. La publicación no pasó inadvertida y generó repercusión entre sus seguidores, especialmente por los rumores que durante años rodearon el vínculo entre ambos.

Es que Icardi y Messi tienen varias coincidencias: los dos son oriundos de Rosario, hinchas de Newell's Old Boys y compartieron una etapa en Barcelona entre 2008 y principios de 2011. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a circular versiones sobre una supuesta distancia entre ellos.

La situación tomó mayor relevancia en medio de las versiones que señalaban que Messi tenía influencia a la hora de definir quiénes formaban parte de su círculo de confianza dentro de la Selección Argentina. En ese contexto, el nombre de Icardi quedó vinculado a aquellos rumores y su relación con el capitán fue durante años motivo de especulaciones.

Por eso, el mensaje que el delantero publicó ahora, justamente en una jornada tan significativa para Messi, volvió a poner aquella historia bajo la lupa. Sin hacer referencia a ninguna de esas versiones, Icardi eligió homenajear al capitán argentino con un recuerdo compartido y un breve agradecimiento que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

Por qué Mauro Icardi y Leo Messi se odian

Durante años circularon versiones sobre una supuesta enemistad entre Mauro Icardi y Lionel Messi, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente un conflicto. En los últimos tiempos, una versión sobre el posible origen de esa distancia volvió a tomar fuerza y puso a Maxi López en el centro de la historia.

A comienzos de 2025, Pochi de Gossipeame contó en Puro Show (eltrece), el episodio habría ocurrido cuando Icardi y Wanda Nara todavía estaban juntos. De acuerdo con el relato de la panelista, durante un cumpleaños de uno de los hijos de Wanda y Maxi López, Messi habría elegido compartir la mesa y tomar mate junto a su excompañero del Barcelona en lugar de hacerlo con Icardi.

La situación habría molestado al delantero del Galatasaray, quien incluso le habría cuestionado a su expareja la presencia de Maxi en el festejo. El vínculo cercano entre López y Messi, sumado a la conocida historia entre el exfutbolista y la empresaria, habría sido uno de los factores que alimentaron las versiones sobre el distanciamiento entre Icardi y el capitán argentino.

La historia volvió a cobrar relevancia ahora, luego del inesperado mensaje que Icardi le dedicó a Messi tras su despedida de la Selección Argentina, un gesto que sorprendió justamente por los rumores que durante años rodearon la relación entre ambos.

En pocas palabras

  • Mauro Icardi: Publicó fotos retro con Lionel Messi tras su despedida.
  • Homenaje emotivo: El gesto sorprendió por supuestas versiones de mala relación entre ambos.
  • Repercusión: El posteo generó debate en redes sociales por el momento elegido.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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