Mauro Icardi tuvo un inesperado gesto con Lionel Messi tras su despedida y generó polémica

La situación tomó mayor relevancia en medio de las versiones que señalaban que Messi tenía influencia a la hora de definir quiénes formaban parte de su círculo de confianza dentro de la Selección Argentina. En ese contexto, el nombre de Icardi quedó vinculado a aquellos rumores y su relación con el capitán fue durante años motivo de especulaciones.

Por eso, el mensaje que el delantero publicó ahora, justamente en una jornada tan significativa para Messi, volvió a poner aquella historia bajo la lupa. Sin hacer referencia a ninguna de esas versiones, Icardi eligió homenajear al capitán argentino con un recuerdo compartido y un breve agradecimiento que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

Por qué Mauro Icardi y Leo Messi se odian

Durante años circularon versiones sobre una supuesta enemistad entre Mauro Icardi y Lionel Messi, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente un conflicto. En los últimos tiempos, una versión sobre el posible origen de esa distancia volvió a tomar fuerza y puso a Maxi López en el centro de la historia.

A comienzos de 2025, Pochi de Gossipeame contó en Puro Show (eltrece), el episodio habría ocurrido cuando Icardi y Wanda Nara todavía estaban juntos. De acuerdo con el relato de la panelista, durante un cumpleaños de uno de los hijos de Wanda y Maxi López, Messi habría elegido compartir la mesa y tomar mate junto a su excompañero del Barcelona en lugar de hacerlo con Icardi.

La situación habría molestado al delantero del Galatasaray, quien incluso le habría cuestionado a su expareja la presencia de Maxi en el festejo. El vínculo cercano entre López y Messi, sumado a la conocida historia entre el exfutbolista y la empresaria, habría sido uno de los factores que alimentaron las versiones sobre el distanciamiento entre Icardi y el capitán argentino.

La historia volvió a cobrar relevancia ahora, luego del inesperado mensaje que Icardi le dedicó a Messi tras su despedida de la Selección Argentina, un gesto que sorprendió justamente por los rumores que durante años rodearon la relación entre ambos.