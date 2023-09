Maxi Guidici arremetió contra Alfa tras el desafortunado comentario por su internación: "Él demuestra..."

“Se contactaron todos. Romi me habló excelente, quiere que nos veamos, comer un asado con Walter (Festa), conocer a mi mamá. Todos, todos me escribieron con un cariño increíble. Estoy muy agradecido y me dan la fuerza para seguir. No me alcanzan las palabras”, contó.

También destacó la actitud de Alexis 'El Conejo' Quiroga, uno de sus más amigos del ciclo televisivo, y cuestionó a Alfa, con quien nunca se llevó bien.“En un momento así no pensé que fuese a salir con una cosa de esas”, comentó.

“No tengo nada para decir porque siento que él solo ya está diciendo todo y lo pone a la vista de todos”, afirmó. Y agregó: “Él solo está demostrando la persona que es y no quiero ni acordarme del tema”.

Embed

El desafortunado comentario de Alfa luego de la internación de Maxi Guidici

Durante la madrugada del viernes el ex participante de Gran Hermano (Telefe), Maxi Guidici fue internado en el Hospital de Ramos Mejía luego de intentar atentar contra su vida ingiriendo una gran cantidad de pastillas.

Al conocerse la noticia, y en medio de la preocupación por su salud, el periodista Pablo Layus realizó un posteo en sus redes sociales donde comunicó información acerca de lo sucedido con el joven.

Sin embargo, dentro del posteo, los usuarios no pudieron dejar pasar las palabras de Walter Alfa, que dejó un polémico comentario sobre su ex compañero de reality.

"Pensar que hace unos días se burlaba de mi en Editando Tele porque un control de alcoholemia me dio positivo por 0.7 (dos copas de vino, permitido en CABA 0.5) diciendo 'por fin tiene algo positivo'", escribió y finalizó: "En la vida todo vuelve...TODOOO".