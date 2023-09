Dramática entrevista a Maxi Guidici antes de su internación: "No sé para dónde voy a disparar"

“Estoy mal. Pensé que iba a ser algo pasajero, lamentablemente, me equivoqué un montón, pero bueno... Creí en lo nuestro, pero ya la vi muy decidida, muy enfocada en esto”, dijo Maxi.

Y se sinceró: “Había cosas para remar, cosas que fueron pasando, pero ya está. Fue una decisión que tomó y ahora hay que seguir, yo la conozco y sé que ya está. Cometí errores en momentos que estaba vulnerable. Fueron errores, sin justificativos y sin nada”.

“Yo lo que puedo decir es que último tiempo que me empecé a tratar, sentí que estaba enfocado en ella, quería lo mejor para ella y estaba dispuesto a todo, pero una mínima cosa hizo un detonante y ya está. Ella quiere estar al 100 por ciento acá y para eso, tiene que estar sin mí”, reconoció Maxi Guidici.

“Fueron por mensajes viejos con otras personas, ella también sufre un poco de celos, y se sumaron a otras cosas como mis celos acá en el Bailando que la estoy luchando. Juliana quiere estar tranquila y relajada por eso decidió esto”, confirmó sobre las razones de la separación de Juliana Díaz.

“Sinceramente, a mí me parte al medio esto. Yo no sé para dónde voy a disparar”, dijo, “Necesito algo que me desenfoque. Ojalá que se me dé algo por lo menos para enfocarme en un laburo y ponerle todo ahí”, anheló el cordobés.

“Estas cosas pasan. Nadie se muere de amor y hay que seguir para adelante. Fue una historia hermosa”, dijo Maxi. Al verlo tan angustiado, el cronista decidió no preguntarle más nada y ahí el cordobés cerró mientras fumaba: “La terminamos acá, es durísimo”.

Maxi Guidici rompió el silencio tras su intento de suicidio y aclaró su situación con Juliana Díaz

El viernes por la mañana se conoció una dura noticia con respecto a Maxi Guidici, ex participante del exitoso reality Gran Hermano 2022, que daba a conocer de su internación de urgencia después de consumir varias pastillas.

El sábado por la tarde, Maxi rompió el silencio por primera vez desde las redes sociales y se refirió a su actual estado de salud y también al final de su relación con Juliana Díaz.

“Hola a toda la gente hermosa que se preocupó por mí. No hablen más con nadie que no sea yo o el Cone”, indicó el cordobés en sus historias de Instagram.

Y sobre la reciente separación de Tini, precisó: “Juli no hizo nada malo... Nada! Es una muy buena persona que formó parte de una etapa linda de mi vida”.

“Ya sin idas y vueltas. Esa Juli ya no forma más parte de nada para mí. Los quiero mucho”, aseguró Maxi. Y luego adelantaba: "En breve hago video".

Sin embargo, hasta el momento de la publicación de la nota aún no grabó ningún video para dar más detalles sobre lo que le pasó y que alertó a todos.