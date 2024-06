Maxi Guidici, tajante sobre Furia tras su salida de Gran Hermano: "No está bien de la cabeza"

Está claro que si bien Juliana Furia Scaglione ya no podrá ganar Gran Hermano (Telefe), no hay duda alguna de que es el personaje que todos recordarán de la actual edición. Su violencia verbal y sus particulares modales dieron, y siguen dando, que hablar. Así, este viernes, fue el ex hermanito Maxi Guidici quien se refirió a la polémica jugadora.