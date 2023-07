La reacción de Wanda Nara ante el nuevo tema de L-Gante, en el que llama "cornudo" a Mauro Icardi

En la historia que compartió en su cuenta de Instagram se puede escuchar un duro mensaje contra el marido de Nara, quien cuando estuvo en crisis con Icardi, se mostró muy cerca del joven.

“Siempre andamos full y el otro cornu reniega en Estambul”, dice la canción, en una clara referencia el futbolista, quien juega en el Galatasaray de Turquía. Y en medio de todos los interrogantes de cómo grabó la canción, Wanda apoyó a su marido y se lo hizo saber al artista.

“L-Gante, primero tendría hacer una composición de cómo escribe canciones de la cárcel y se las graban y se las pasan por la plataforma, no termino de entender, hay algo que no me concatena”, comentó Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo y Nancy Duré le aclaró: “Tenía canciones grabadas”.

“¿Es una canción nueva dedicada a esta gente? O, ¿es una canción vieja inédita?”, se consultó el conductor. “Esta que salió ahora, entiendo que ya la tenía grabada antes. En la cárcel, no graba. En la cárcel, tiene un papelito donde escribe canciones que en algún momento grabará”, le contestó la periodista.

“Pero dicen que le cambió parte de la letra, ¿dónde la graba chicos?”, repreguntó Lussich y Santiago Riva Roy le explicó una forma para grabar sin pisar el estudio. “Yo tengo la info de que ponen una media en el celular para aminorar, tipo fuente Anti Pop y graba. Se puede cubrir con sábanas, con una media en el celular y puede grabar el audio y se lo pasa al abogado”.

“La última información era que no tenía celular”, comentó Nancy. “Nos dicen que esta canción estaba grabada desde antes. Lo que sí eligen lanzarlo o darle promoción ahora, cuando Mauro acaba de llegar a Turquía y también pasa todo lo que está pasando entorno al misterio de Wanda Nara”, añadió Adrián Pallares.

“¡El otro cornu reniega en Estambul’, pero claro, eso lo grabó antes. Esa frase se la pudo decir hace mucho”, respondió Lussich. “Porque él estaba renegando en Estambul, Mauro, cuando ella salía con L-Gante. Recuerden el vivo de Mauro con esa silla tremenda, haciendo bolsa a L-Gante”, recordó Paula Varela.

“A los Gardel, Wanda fue con L-Gante, recordemos ese momento. Fue muy extraño, que después que pasa lo de L-Gante, que lo detienen, a mí me confirman que Wanda le ofreció un abogado, sí hubo comunicación privada, incluso con la madre de L-Gante. Después en redes hizo un posteo y después en redes, sí se despegó, dejó de seguirlo también”, comentó Nancy sobre los últimos movimientos de Wanda.

“A su vez grabó este tema viejo, salió ahora de la cuenta de Gossipeame, lo viraliza, lo pone en sus historias y, a su vez, Icardi lo toma y le responde, ahora que salió, más allá de dónde lo haya grabado. ‘Por acá, renegando en Estambul’, le contesta: Renegando con mi familia, de la mano de Wanda y mis hijos”, indicó Lussich por la reacción de Mauro.

Qué hizo Wanda Nara tras escuchar el nuevo tema de L-Gante

“Último momento, data que nos suman. Elián la sigue a Wanda, pero Wanda lo dejó de seguir a él”, contó el periodista Riva Roy. “Si ella ahora está bien con Icardi, es claro que va a tener que dejar de seguirlo a L-Gante o cortar la relación si lo está boludeando al marido, chicos”, le contestó Paula Varela.

“Porque ella va a tener que tomar una postura y lo que me dicen ahora de Turquía, que estaba preguntando, y dice que allá también, con respecto a la salud de Wanda, saben supuestamente la información de acá, no creo que sepan mucho más y que había muchos carteles en la cancha cuando sale Wanda, que también es ovacionada más allá de Mauro, que decía ‘que te mejores pronto’”, cerró Paula.