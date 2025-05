Máximo Bolocco Menem habló como nunca antes de la lucha contra su enfermedad: "Mi mamá fue..."

Máximo viajó a EE. UU. , donde arrancó un tratamiento agresivo de quimio y radioterapia. En este tiempo, su madre fue un pilar esencial. “Lo que hizo mi madre fue admirable. Sin ella no estaría contando esto”, dijo en una charla en TV.

En Somos tu voz, el joven narró que afrontar algo tan fuerte de joven fue muy difícil. “En 2018 tuve cosas muy raras. Cada día tenía fiebre y me dolía la cabeza por detrás de los ojos”, contó. Saber del tumor fue algo muy shockeante: “Tenía un tumor como una bola de tenis y vino mi padrastro Pepo. . . y luego ya no me acuerdo de nada”.

Ahora, con 21 años, Máximo vive ayudando a otros. Cuenta su historia en sitios públicos y en redes para apoyar a chicos con males serios. Dice que contar lo que le pasó fue una forma de sentirse mejor.

Sin quejarse, su relato es un mensaje de ánimo y de vencer obstáculos. Dice que “nunca tuvo miedo” y que lo que le ayudó a sanar fue creer en sí mismo y el gran cariño de su madre.

carlos menem maximo menem.jpg

La drástica decisión de Máximo, el hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem

Máximo Menem hizo una promesa. El hijo de el hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem expresó que iba a hacer los trámites necesarios para poder cambiar su apellido.

A sus 19 años, el joven modificó legalmente su carnet de identidad y ahora figura solamente el apellido de su madre, Bolocco. Una decisión drástica que marca el poco vínculo que tenía con el ex presidente.

"Voy a respaldar a Máximo en todo... Él sabe que cuento incondicionalmente con él, conoce mi opinión y está claro al respecto. Y eso me alegra", manifestó la ex modelo al ser consultada por la decisión del muchacho.

Bolocco reveló que Máximo prácticamente no tuvo vínculo con Carlos. "Era muy difícil contactarlo, comunicarse con su padre. Era un proceso largo; al final, teníamos que llamar a uno de sus custodios, lo cual dificultaba la comunicación", reveló.

Máximo, en tanto, mencionó que las veces que vio a su padre, era difícil entablar una conversación. "Nunca pude estar a solas con él. Además, tampoco hablaba mucho y ya estaba mayor. No tengo muchos recuerdos de él, porque tampoco lo conocí demasiado. Además, siempre tenía que pasar por Zulemita para poder hablar con él", sentenció.