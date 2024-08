Melody Luz furiosa ante las críticas por no mostrar la cara de su hija Venezia: "Los ovarios explotados"

“Me tienen un poco harta cuestionando por qué no muestro a mi hija en redes sociales. Para empezar, es porque soy la madre y así lo elijo, y si creo que está bien, me parece que no debería de cuestionarse, ¿no?”, continuó.

Y remarcó: “La gente es muy metida y le gusta hablar al pedo, así que a esa gente que le gusta hablar al pedo vamos a intentar a ver si les entra y les queda ahí".

“Exponer a menores en redes sociales me parece que no sabemos las consecuencias que tienen, creo que confiamos que la mayoría de las personas son buenas, y me encantaría creer que son buenas. Y creo que aún así no la mostraría”, manifestó Melody Luz.

“No la muestro porque ella no tiene el poder de elección. Si el día de mañana me dice ‘che ma, ¿por qué subiste esta foto mía o esta cara mía si yo no quería?’, tendría que responderle que tiene razón”, siguió firme en la postura que tomaron con Alex Caniggia de preservar a su hija de lo público.

"Prefiero no mostrarla y que ella el día de mañana elija. Alex ha sido expuesto desde el nacimiento sin poder de elección. Si una persona que estuvo expuesta desde chico decide no exponer a su hija, ¿no creen que por algo será?", explicó la bailarina.

Y cerró: "Si me cruzan en persona yo la muestro con todo el orgullo del mundo porque es hermosa y estoy súper orgullosa de mi creación. Pero en redes por el momento no van a ver su cara, así lo decidimos y así me parece que está bien".

Alex Caniggia disparó fuerte contra Olga y lo liquidaron en las redes

Fiel a su estilo, Alex Caniggia protagonizó una escena que generó un revuelo impensado. El hijo de Mariana Nannis y El Pájaro Caniggia disparó fuerte contra Olga, el streaming de Migue Granados, y en las redes no se lo perdonaron.

Todo se generó cuando comenzó el programa del mediático en Carajo. Melina De Piano y Furia estaban en el piso, pero el conductor no aparecía.

Las chicas se preguntaban dónde estaba Alex hasta que, de un momento a otro, salió al aire desde su teléfono mientras se dirigía al estudio.

En el camino, el mediático pasó por la puerta de Olga, el canal de Migue Granados, y exclamó: "Mirá los que están ahí..... los put... de Olga!”. La actitud de Alex provocó reacciones inmediatas en las redes.

“Qué pedazo de banana”, “Su frustración es entendible, jamás va a llegar a los números y la popularidad de Olga”, “Qué tipo más desagradable”, y “Te das cuenta de la envidia que maneja pobrecito”, fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.