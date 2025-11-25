La angustia de Mica Riera por las críticas a su rol de Susana Giménez en la serie de Moria Casán

Embed

¿Cómo es la caracterización de Griselda Siciliani como Moria Casán?

La primera filtración de imágenes oficiales de Griselda Siciliani como Moria Casán desató una ola de entusiasmo tanto entre los seguidores de la diva como entre quienes siguen de cerca las producciones nacionales de Netflix. La plataforma presentó un adelanto breve y cuidadosamente editado, donde insinuó un enfoque distinto para la biopic.

Este movimiento no pasó desapercibido para los fanáticos: detrás de la caracterización, de la presencia de múltiples actrices y del estilo visual, parece esconderse un detalle clave que marca un giro creativo dentro del género.

La producción, realizada íntegramente en Argentina, mostró por primera vez a las tres intérpretes que encarnarán las distintas etapas de la vida de la One: Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione. La decisión de dividir la figura de Moria en tres versiones ya había generado expectativa, pero las nuevas imágenes confirmaron que la serie apostará por una narrativa dinámica, con saltos temporales y un tono visual que alternará entre el brillo televisivo y momentos de mayor introspección.