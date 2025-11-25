A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
MAL MOMENTO

La angustia de Mica Riera por las críticas a su rol de Susana Giménez en la serie de Moria Casán

Mica Riera hizo una descargo en sus redes luego de las críticas que recibió por su interpretación de Susana Giménez en la serie sobre la vida de Moria Casán.

25 nov 2025, 17:44
La angustia de Mica Riera por las críticas a su rol de Susana Giménez en la serie de Moria Casán
La angustia de Mica Riera por las críticas a su rol de Susana Giménez en la serie de Moria Casán

La angustia de Mica Riera por las críticas a su rol de Susana Giménez en la serie de Moria Casán

El revuelo se instaló sin demora. Apenas comenzaron a circular las primeras imágenes de la biopic sobre Moria Casán, las redes sociales se encendieron con una mezcla de entusiasmo y críticas punzantes. En el centro de la escena quedó Micaela Riera, la actriz seleccionada para interpretar a Susana Giménez, quien debió afrontar la oleada de comentarios que surgió tras la publicación de las fotos oficiales de la nueva producción de Netflix. La imagen, que ya forma parte del nuevo anecdotario del entretenimiento nacional, muestra a Riera junto a Sofía Gala en el papel de Moria, Hernán Jiménez como Jorge Porcel y Sebastián Rosso como Alberto Olmedo. El retrato busca recrear a una generación emblemática del espectáculo argentino, aunque la nostalgia, esta vez, no alcanzó para calmar el juicio inmediato del público.

La reacción no tardó en instalarse. A poco de que Riera —recordada por su rol como Fabiana Cantilo en la serie sobre la vida de Fito Páez— compartiera la foto caracterizada como la diva de los teléfonos, los comentarios se multiplicaron con contundencia. Entre ellos, algunos señalaron: “Por un momento pensé que era Moni Argento”, mientras otros apuntaron sin rodeos: “No te pareces a Susana ni en el lunar, flaca” o “Che, pero Susana no era tan alta”. Incluso hubo quienes cuestionaron todas las caracterizaciones del elenco: “Nada que ver ninguno”.

Leé también

Cinthia Fernández decidió dar de baja para siempre el hilo dental: el motivo

Cinthia Fernández decidió dar de baja para siempre el hilo dental: el motivo

La actriz, frente al aluvión de reacciones, decidió mostrarse y grabó un video para sus redes donde expresó: “Hoy me bardearon bastante en una sola foto que subí en mi Instagram haciendo de Susana en la serie de Moria… Y mucho sé cómo se hace para atravesar esto sin que te afecte, sinceramente. Así que si tienen alguna data, me sirve… Yo trato de pensar desde dónde escribe esta gente… pero no del todo”, confesó, dejando en claro el impacto emocional de la exposición pública. Su testimonio abrió una ventana a la trastienda humana de una ficción que todavía ni se estrenó.

A pesar de que el proyecto continúa en etapa de promoción y aún no tiene título definitivo, ya logró polarizar al público. La biopic, dirigida y escrita por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, la compañía encabezada por Armando Bo, se propone narrar décadas de carrera y rebeldía artística. Con imágenes que recorren las redes y expectativas en aumento, la serie promete revivir un universo irrepetible, mientras el debate sobre la representación de las figuras icónicas argentinas sigue encendiendo discusiones mucho antes de que llegue a la pantalla chica.

Embed

¿Cómo es la caracterización de Griselda Siciliani como Moria Casán?

La primera filtración de imágenes oficiales de Griselda Siciliani como Moria Casán desató una ola de entusiasmo tanto entre los seguidores de la diva como entre quienes siguen de cerca las producciones nacionales de Netflix. La plataforma presentó un adelanto breve y cuidadosamente editado, donde insinuó un enfoque distinto para la biopic.

Este movimiento no pasó desapercibido para los fanáticos: detrás de la caracterización, de la presencia de múltiples actrices y del estilo visual, parece esconderse un detalle clave que marca un giro creativo dentro del género.

La producción, realizada íntegramente en Argentina, mostró por primera vez a las tres intérpretes que encarnarán las distintas etapas de la vida de la One: Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione. La decisión de dividir la figura de Moria en tres versiones ya había generado expectativa, pero las nuevas imágenes confirmaron que la serie apostará por una narrativa dinámica, con saltos temporales y un tono visual que alternará entre el brillo televisivo y momentos de mayor introspección.

image

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Moria Casán Susana Giménez

Lo más visto