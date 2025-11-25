La angustia de Mica Riera por las críticas a su rol de Susana Giménez en la serie de Moria Casán

El revuelo se instaló sin demora. Apenas comenzaron a circular las primeras imágenes de la biopic sobre Moria Casán, las redes sociales se encendieron con una mezcla de entusiasmo y críticas punzantes. En el centro de la escena quedó Micaela Riera, la actriz seleccionada para interpretar a Susana Giménez, quien debió afrontar la oleada de comentarios que surgió tras la publicación de las fotos oficiales de la nueva producción de Netflix. La imagen, que ya forma parte del nuevo anecdotario del entretenimiento nacional, muestra a Riera junto a Sofía Gala en el papel de Moria, Hernán Jiménez como Jorge Porcel y Sebastián Rosso como Alberto Olmedo. El retrato busca recrear a una generación emblemática del espectáculo argentino, aunque la nostalgia, esta vez, no alcanzó para calmar el juicio inmediato del público.