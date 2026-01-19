Otro escándalo para Martín Demichelis con su nueva novia tras la tensa pelea: ¿fue el tercero en discordia?

A lo que amplió al respecto: "Ahora es la ex pareja porque ella le dijo que se iba a Punta del Este, no que terminaba la relación. Se pisan las fechas, estaban saliendo, ahí (él) dio por terminado".

"Se enteró por esas imágenes que estaba saliendo con Martín Demichelis", dijo sobre el motivo por el que la ex pareja de Micaela, un empresario de perfil bajo, habría decidido cortar con el vínculo al enterarse de ese escándalo en Punta del Este.

Quiroz explicó además que el ex de Micaela es "un empresario conocido en su rubro que no quiere hablar ni quiere que lo nombremos".

Además, en el programa que conduce Marcela Tauro se mostró el mensaje que le envió la producción a este hombre quien optó por no meterse en el tema.

"Hola, un gusto. Primero gracias por interesarse, la verdad no me gusta meterme en polémica ni chushmeríos, tengo otro perfil más profesional y no me suma en nada, así que disculpame pero prefiero mantenerme al margen del escándalo", comentó con total amabilidad y sin meterse en el conflicto mediático.

Embed

La razón que desató el conflicto entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis por sus hijos tras la separación

Débora D'Amato contó en el programa A la Tarde (América TV) los detalles del problema que enfrentaría el DT Martín Demichelis con su ex Evangelina Anderson por sus hijos.

Según detalló la periodista del ciclo conducido por Karina Mazzocco, el ex futbolista no tiene un lugar fijo donde vivir, y por lo tanto recibir a sus hijos los días fijados con su ex, lo que generó una nueva pelea entre las partes.

“Hablé con la abogada de Evangelina que me ayudó a entender los rumores”, comenzó la panelista sobre la situación de Martín Demichelis luego de oficializar la separación.

“Todo lo que tiene que ver con chicos y lo económico para ambos abogados dicen que en lo económico hay faltantes, pero es un tema menor, que lo están tratando pero hay otras prioridades“, agregó.

"El ruido mayor es que hoy quien se está haciendo cargo de la familia es Evangelina. Él lo que aduce es que no tiene dónde vivir, no tiene un lugar físico para que los chicos puedan compartir una noche", profundizó sobre la interna entre Anderson y Demichelis por sus hijos.

Y en ese sentido aclaró que los chicos se quedan "en la casa de la hermana de Evangelina" cuando la modelo se tiene que ir a trabajar. "Martín los va a buscar para ir a merendar nada más, la vida que hace hoy es de tío. Ella la pasa mal, siente que cumple sola el rol y no se siente acompañada por el padre de sus hijos", remarcó D'Amato.