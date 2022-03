Micaela Tinelli mostró los terribles mensajes que recibe de algunas mujeres criticándola

Entre los comentarios se puede leer: “Pareces un guasón con esos labios hechos tan poco natural para lo joven que sos”; “La belleza natural garpa y la juventud no te la vuelve a dar nadie”; y “Ya tenés los ojos en el ombligo con tanto estiramiento”.

“Sin filtro sos fea, con filtro no te mostrás natural; si te mostrás natural es obvio que es porque estás operada, si estás operada no te aceptás cómo sos”, agregó otra hater.

Además, la hija del conductor de 33 años sumó el análisis de una seguidora: “La sociedad nos ha torturado, con la idea de ser ‘perfectas’. Y en vez de repudiar todo eso, somos presas, de nuestra propia cárcel. Repetimos, lo que nos han dicho que teníamos que ser. Dejemos de horrorizarnos con el bullying si hacemos esto”.

El particular motivo por el qué Mica Tinelli todavía no se muda a México

Mica Tinelli no dudó en decir que se va a México para acompañar a su novio, el futbolista Lisandro “Licha” López, que deja Boca para sumarse Xolos, un club de la localidad de Tijuana. El deportista ya se fue l país azteca pero la hija de Marcelo Tinelli lo está demorando.

En uno de sus últimos posteos parecía que Mica Tinelli ya se iba ya que se despedía de amigas en Punta del Este, pero no; era solo el fin de sus vacaciones. Entonces, comenzaron las dudas ¿se va realmente a México?

“Voy a responder lo siguiente, porque me ponen ‘éxitos en esta nueva aventura’, ‘buen viaje’... Me volví de Uruguay, yo estoy en Buenos Aires, pero todavía no me voy para México a ver a Lichi. Falta un poco, porque antes tengo un viaje, que lo tengo planeado hace un montón”, explicó la empresaria textil.

Y, sobre su llegada a Tijuana comentó el verdadero problema: “Me tengo que organizar con los perros, que los voy a llevar”.

“Gracias igual a todos los que me desean suerte, pero yo les voy a ir contando todo, obvio, voy a compartir con todos ustedes como lo hago siempre”, agradeció de manera cálida la Marcelo Tinelli mayor.