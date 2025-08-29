Qué dijo el hermano de Ayelén Paleo tras la detención de Elizabeth Rodrigo: "Estamos..."

"Estamos más unidos que nunca. No tengo ganas de hablar", finalizó el hermano de Ayelén Paleo evitando referirse la detención que sacude a la familia.

La Policía Federal detuvo este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires a Elizabeth Rodrigo, madre de la ex vedette Ayelén Paleo, acusada de formar parte de una supuesta red dedicada a la explotación sexual.

De acuerdo con la investigación judicial, Rodrigo habría tenido un rol activo dentro de la organización, encargándose de tareas de logística y de producir fotografías de las víctimas para publicarlas en portales y aplicaciones vinculadas al comercio sexual.

Las fuentes del caso describen a la banda como un grupo compuesto mayoritariamente por mujeres que operaba a través de plataformas digitales de servicios sexuales.

Según la acusación, les retenían hasta un 90% de lo recaudado a las jóvenes, a quienes incluso obligaban a trasladarse a distintos destinos contra su voluntad.

Los allanamientos se realizaron en 15 domicilios, fueron detenidas varias personas y se incautó una importante suma de dinero en efectivo. Además, doce mujeres fueron rescatadas y recibieron asistencia del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata.

Carmen Barbieri apuntó fuerte contra Ayelén Paleo y su familia: "Yo también sufrí"

En una nota con el programa Sálvese Quien Pueda (América Tv), Carmen Barbieri se refirió a la detención de la madre de Ayelén Paleo y fue contudente contra la ex vedette y su familia, recordando el gran escándalo de años atrás con Santiago Bal.

"Que haya Justicia, para mí ya hubo Justicia divina. La veo a la mamá de esta señorita con esposas y la policía y digo: 'está sufriendo mucho Paleo por su mamá'. Yo también sufrí por mi mamá cuando ella la amenazaba por teléfono y el hermano también, esto pasó hace mucho tiempo", indicó la actriz y conductora.

"Ahora que la veo digo que debe estar sufriendo ella como sufría yo con mi mamá que la amenazaban. Menos mal que no está vivo Santiago sino se volvería a morir por el disgusto que le daría esta chica, por favor", agregó a pura ironía.

"Capaz que estaba enamorado, qué se yo, ya pasó, ¿sabés como lo tengo superado? Tenía 56 años, tengo 70. Hace unos cuántos años ya. Quería ser famosa pero ahora es famosa por otra cosa. La fama es brava en general, hay que tener cuidado", agregó picante.

Y sobre la madre de Ayelén Paleo, Carmen Barbieri recordó: "La conocí a la mamá, claro, se la pasaba en el camarín de Santiago. Yo no entendía por qué, pensé que la venía a cuidar a la nena porque tenía 19 años, pero después se hizo muy amiga de Santiago, no sé".

"Sé que la madre y la familia tenían estudios para preparar chicas para modelos donde tomaban audiciones y fotos. Yo me imaginé que era así, ahora parece ser que era otra cosa", finalizó la conductora sobre lo que sabía de la familia de la ex vedette.