Charlotte Caniggia opinó sin filtro sobre las divas y dejó mal parada a Wanda Nara

Alex Caniggia y Charlotte dejaron atrás la pelea y sorprendieron con su reconciliación

Durante varios meses, Alex Caniggia y su hermana Charlotte atravesaron un fuerte distanciamiento, luego de que el mediático decidiera apoyar abiertamente a su pareja, Melody Luz.

La relación entre la bailarina y Mariana Nannis, madre de los hermanos, había generado tensiones, y Charlotte también se vio involucrada en el conflicto. Tras reconciliarse con Melody, Alex salió a respaldarla públicamente como madre de su hija Venezia.

Sin embargo, el destino volvió a reunir a los hermanos en un viaje a China, donde fueron convocados para formar parte del programa Por el mundo, conducido por Marley.

A raíz de ese reencuentro, Alex compartió en sus redes un emotivo mensaje acompañado de varias imágenes junto a Charlotte, dando por terminado el conflicto familiar. "Hemos chocado mil veces, pero siempre volvemos a estar lado a lado. Hermana, ahora más que nunca, hermanos unidos para siempre. Te amo sis", escribió El Emperador, dejando en claro que la reconciliación es un hecho.

Vale recordar que días atrás, Charlotte participó del stream Qué tupé (El Trece), donde habló sobre el vínculo con su hermano y confirmó que en los últimos días lograron acercarse tras meses de distancia.

“Hoy ya estamos mejor, por suerte. Tuvimos muchos encuentros durante la grabación, te voy a ser sincera, pero creo que un hermano siempre va a ser un hermano”, expresó la mediática, refiriéndose al reencuentro televisivo con Alex.

Y sumó detalles sobre la convivencia en el exterior: “Los primeros días fueron medio heavys, pero después ya pudimos hablar como adultos y arreglarnos. Ya estamos rebien me pone re contenta".

