Charlotte Caniggia opinó sin filtro sobre las divas y dejó mal parada a Wanda Nara

Charlotte Caniggia encendió la polémica al opinar sin filtros sobre las divas argentinas y apuntó contra Wanda Nara.

28 ago 2025, 19:53
En Qué Tupé, el streaming de El Trece, Charlotte Caniggia no se guardó nada y lanzó una fuerte opinión sobre las figuras femeninas del espectáculo argentino. En medio de una charla distendida, la mediática se refirió al concepto de “diva” y dejó en claro que, para ella, no todas las que hoy ocupan ese lugar lo merecen. En ese contexto, apuntó directamente contra Wanda Nara con una sola palabra que lo dijo todo: "Decorado", sentenció.

“Para mí, las divas del país son estas tres mujeres: Susana Giménez, Moria Casán y Mirtha Legrand. Y las demás, están de decorado”, aseguró la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, marcando una clara línea entre las verdaderas referentes del espectáculo y las figuras actuales que, según ella, no alcanzan ese estatus.

Más adelante, Charlotte explicó, a su entender, define a una diva de verdad. “Las divas deben tener más de 60 años, tener experiencia, trayectoria... Susana, Mirtha y Moria fueron mujeres del espectáculo, fueron vedettes, plumas, otra época”, analizó.

“Creo que hoy en día, diva es otra cosa. Para mí, ya no existen las divas”, disparó, dejando entrever que el término ha perdido peso y significado en la actualidad.

Alex Caniggia y Charlotte dejaron atrás la pelea y sorprendieron con su reconciliación

Durante varios meses, Alex Caniggia y su hermana Charlotte atravesaron un fuerte distanciamiento, luego de que el mediático decidiera apoyar abiertamente a su pareja, Melody Luz.

La relación entre la bailarina y Mariana Nannis, madre de los hermanos, había generado tensiones, y Charlotte también se vio involucrada en el conflicto. Tras reconciliarse con Melody, Alex salió a respaldarla públicamente como madre de su hija Venezia.

Sin embargo, el destino volvió a reunir a los hermanos en un viaje a China, donde fueron convocados para formar parte del programa Por el mundo, conducido por Marley.

A raíz de ese reencuentro, Alex compartió en sus redes un emotivo mensaje acompañado de varias imágenes junto a Charlotte, dando por terminado el conflicto familiar. "Hemos chocado mil veces, pero siempre volvemos a estar lado a lado. Hermana, ahora más que nunca, hermanos unidos para siempre. Te amo sis", escribió El Emperador, dejando en claro que la reconciliación es un hecho.

Vale recordar que días atrás, Charlotte participó del stream Qué tupé (El Trece), donde habló sobre el vínculo con su hermano y confirmó que en los últimos días lograron acercarse tras meses de distancia.

“Hoy ya estamos mejor, por suerte. Tuvimos muchos encuentros durante la grabación, te voy a ser sincera, pero creo que un hermano siempre va a ser un hermano”, expresó la mediática, refiriéndose al reencuentro televisivo con Alex.

Y sumó detalles sobre la convivencia en el exterior: “Los primeros días fueron medio heavys, pero después ya pudimos hablar como adultos y arreglarnos. Ya estamos rebien me pone re contenta".

alex caniggia charlotte posteo reconciliacion
