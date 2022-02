Mirtha Legrand confirmó que no irá a Mar del Plata y definió dónde festejará su cumpleaños

Agradecida, Mirtha se dejó fotografiar por los paparazzis y también se sacó selfies con algunos admiradores.

De esta manera, de a poco Mirtha va retomando su vida social y está muy contenta de poder disfrutar del cariño del público.

En diálogo con PrimiciasYa.com, la animadora contó cómo vivió la función de anoche: "Me encantó la obra, muy bien interpretada por las actrices. Me hicieron un recibimiento maravilloso y conmovedor. Me produjo una gran emoción".

"Seguiré saliendo a ver obras de teatro en Buenos Aires que me da gran placer. Ya tengo mi agenda organizada", señaló Mirtha.

Mirtha Legrand fue a ver Perdidamente.jpeg

Mirtha Legrand celebrará su cumpleaños en Buenos Aires

Por otro lado, Mirtha ya definió que no irá a Mar del Plata, algo que quería hacer durante el mes de enero pero que tuvo que cancelar por la ola de contagios por coronavirus.

"No voy a Mar del Plata, hay muchos contagios y yo estoy en zona de riesgo. Veré un poco más adelante, pero no. Y mi cumpleaños, el 23 de febrero, lo festejaré en Buenos Aires", reveló La Chiqui.