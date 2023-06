Mirtha Legrand habló de la estatua que le hicieron en su ciudad natal: "Una pena que..."

Daniel Melero fue el autor de la obra. El artista es oriundo de la ciudad cordobesa de Laboulaye. La estatua se presentó durante los festejos por los 121 años de la fundación de Villa Cañás.

Mirtha Legrand

Sin embargo, tal como sucedió con la estatua a Marcelo Gallardo en River, los usuarios de las redes sociales no tuvieron piedad con Melero y criticaron su trabajo.

Sin embargo, en diálogo con PrimiciasYa, Mirtha Legrand contó qué sintió al verla: "Me mandaron fotos cañaseños. Está José mi hermano también que era adorado en Villa Cañás. Es muy emocionante y estoy sumamente agradecida por este homenaje".

Luego, La Chiqui destacó: "Una pena que no pusieron a Goldy, ella estaba en contacto siempre con muchos miembros de Villa Cañás. La verdad que los tres hermanos éramos muy cañaseños, pero el más ligado fue nuestro amado José. Muy emotivo", cerró la diva.

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand se refirió a la polémica canción que hizo Nacha Guevara contra ella y Susana Giménez

Nacha Guevara sigue en el centro de la polémica. En LAM, programa que conduce Ángel de Brito en América TV, presentaron su nueva canción “Estoy muy cansada”.

Lo llamativo de este lanzamiento es que en la letra apunta contra L-Gante, Susana Giménez, Mirtha Legrand, el género musical del trap y los piqueteros.

La artista estrenó esta semana la obra “Nacha en pijama” en el Teatro Astros. Y en ese show interpreta tres canciones que compuso para el disco que tiene pensado lanzar el mes que viene. En uno de esos temas, “Estoy muy cansada”, enumera todas aquellas personas, cosas y situaciones de las que está harta.

“Me cansé de oír tanta pavada/ Me cansé de comer ensalada/ Me cansé ya de Mirtha y Susana/ Me cansé del trap y las baladas”, arroja en un momento. Y por lo visto, se cansó también de la cumbia 420 y de su principal referente: “Me cansé de L-Gante y sus dientes”.

Además, también apunta contra los piqueteros: “Me cansé de ver tanto piquete/ Me cansé de que no llegue el flete”, dice. Los otros dos temas de su próximo disco que Nacha Guevara adelanta en su espectáculo teatral son “80 y cantando” -que hace referencia a su edad y el modo en que vive el paso de los años- y “Andate al carajo”, donde se refiere a los maltratadores.

Y tras enterarse de este tema que compuso Nacha, Mirtha Legrand habló en exclusivo con PrimiciasYa y manifestó cómo se sintió al escucharlo: "Qué lástima, yo le tengo una gran ternura y es una verdadera artista. Me mandó invitación para su estreno, pero iré la semana que viene recién", empezó diciendo la diva.

Lejos de molestarse, La Chiqui siguió elogiando a Nacha: "La verdad es muy amorosa conmigo cada vez que nos encontramos. La quise invitar a mi cumpleaños, le mandé invitación pero pienso que no era el número correcto el que tengo", comentó.

Por último, Mirtha dijo: "Ella es talentosa, días pasados la escuche en radio diciendo cosas muy cariñosas sobre mi persona. Me fascina todo lo que hace y es una verdadera artista. Siempre elogio sus manos, le digo que parecen de una adolescente. Bueno, doy por finalizado el tema".