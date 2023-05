Mónica Farro habló del accidente en Panamericana que pudo terminar en tragedia: "Me dio una crisis de nervios"

Se desprendió parte de la rueda de su vehículo mientras circulaban a gran velocidad, lo que pudo haber terminado en un episodio mucho más riesgoso. Por suerte, no pasó mayores y todos salieron ilesos del inesperado momento.

En charla exclusiva con PrimiciasYa, Mónica Farro relató cómo fue ese momento de absoluta tensión en el auto mientras viajaba a una importante velocidad.

"Ayer íbamos por la mano rápida de Panamericana que es a 130 y de repente nos pareció que la rueda de atrás se había pinchado porque coleó, no sabíamos qué había pasado", comentó la vedette charrúa.

monica farro.jpg

"Mi marido quiso frenar y cada vez que pisaba el freno el auto parecía que se uba a dar vuelta, así que no quedó más remedio que dejar ir el auto y tratar de cruzarnos a la derecha y que nadie nos choque porque era un mundo de gente e iban todos muy rápido", explicó Mónica Farro.

Y remarcó: "Pudimos lograr llegar a la derecha y el auto paró. Y nos dimos cuenta que la rueda estaba totalmente cortada y se había salido la goma de lugar".

"Estaba el nene de mi marido que tiene diez años, fue una situación donde me asusté mucho. Cuando el auto empezó a moverse, me agarré del techo y empecé a gritar: se va a dar vuelta. Me dio una crisis de nervios muy grande. Mi marido pudo estar sereno y manejar bien la situación", contó aún conmovida.

Y cerró recordando un tremendo accidente vial que vivió años antes: "Mi susto fue porque años atrás viví una situación similar en Uruguay donde la camioneta en la que iba terminó dando cinco vueltas. Para mí fue revivir eso y que terminé boca abajo, con las patas para arriba, pensando que estaba muerta".

monica farro 3.jpg

El video que grabó Mónica Farro sobre el dramático accidente con el auto en Panamericana

"Y de repente venís por Panamericana y sucede esto. Y no te hacés mierda de pedo. La pu.. madre", indicó la uruguaya Mónica Farro en sus historias de Instagram sobre el susto que pasó con el auto en Panamericana.

Ya más tranquila, luego explicó qué pasó: "Casi nos matamos con mi marido y el hijo de mi marido en la Panamericana. Estamos bien, nos podíamos haber matado los tres".

"De repente vas a 130 Km por Panamericana y te quedas sin rueda. No tenés otra que dejarlo ir y que pase lo que pase. Pudimos ir de la mano rápida al costado sin que nadie nos choque, sin volcar y sin darnos vuelta, y rezando para que no suceda nada", recordó Mónica Farro.

Y cerró: "Agradecer a la vida y vivir solo el hoy, mañana no se sabe qué puede pasar. Intentar ser feliz todos los días porque la vida es hoy".