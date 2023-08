Mónica Farro lleva a la Justicia al ex Gran Hermano Mariano Berón: "Voy por todo"

Embed

"Es una persona que conozco poco y nada, me pareció muy despectivo y misógino al referirse así hacia una mujer" confió Farro en diálogo con este portal en un primer momento, sin considerar que valiese la pena llevarlo a la Justicia.

En tanto, pasadas unas horas y analizando cada una de las palabras de Mariano Berón, donde entre otras cosas se refiere a ella como un "personaje que no es que está vencido, sino putrefacto, ya está antiquísimo", intentando que pierda su trabajo, Mónica Farro confirmó en exclusiva a PrimiciasYa que junto a su abogado, el Dr. Ignacio Trimarco, finalmente decidieron iniciarle una demanda penal por daños y perjuicios.

Seguramente, cuando Mónica salga a la pista del Bailando 2023 irá revelando las novedades del caso en el histórico programa de Marcelo Tinelli que llega a la pantalla de América TV. el próximo lunes 4 de septiembre al término de LAM.

Mónica Farro con Tinelli y su equipo del Bailando 2023

Explotó el primer escándalo del Bailando 2023: Mónica Farro, en guerra con una ex Gran Hermano

A mediados de agosto en el Hipódromo de Palermo se dieron citan todas las figuras del Bailando 2023 para una gran foto junto a Marcelo Tinelli y el jurado, integrado por Marcelo Polino, Ángel de Brito, Moria Casán y Pampita.

En la previa, los famosos se cruzaron en la recepción que preparó la producción del certamen. Ángel de Brito salió en vivo para LAM y entrevistó a los integrantes del programa.

En un momento, el conductor encontró a Mónica Farro, quien apuntó contra una ex Gran Hermano: "Hay una que no me saludó y me pasó 15 veces por al lado". "¿Quien?", le preguntaron las angelitas a la ex vedette. "Esta chica de Gran Hermano, la bajita, que se peleó con este otro chico....", describió la rubia. "¡Coti!", exclamaron desde el estudio de LAM.

"Sí, esa", admitió Mónica Farro. "A lo mejor no te conoce", le dijo Ángel. "Puede ser, a lo mejor no me conocer", retrucó la diosa uruguaya.

En el piso de LAM, Ximena Capristo coincidió con los dichos de la ex vedette. "Coti no saluda a nadie. Tuvo varios problemas en Telefe.... No saludaba en vestuario, ni en maquillaje, se hacía la diva". "Bueno, hay que educarla, tiene que saludar a todo el mundo", concluyó Ángel.