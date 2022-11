Mora de Gran Hermano 2022 se defendió tras los ataques: "Estoy acostumbrada"

Embed

"Me parece mal que digan eso, pero estoy acostumbrada a que me confundan con un varón o que me digan que soy lesbiana. No me parece un insulto que me digan que soy lesbiana. Me gusta mi imagen y cómo soy", sostuvo.

Mora remarcó que en el reality también algunas personas quería saber sobre su sexualidad. "Al principio, en la casa, muchos tenían dudas y me decían: '¿novio o novia?'. Solo eso. 2", recordó.

Por último, la ex GH comentó que, desde hace años, aprendió a manejar la mirada ajena. "Por mi look, me pasa todo el tiempo que me estén señalando o prejuzgando. Entiendo que hay gente que no está deconstruida", cerró.

Gran Hermano 2022: el festejo de Coti por la eliminación de Mora

En la noche del domingo, Mora Jabornisky se convirtió en el tercer participante eliminado de la casa de Gran Hermano 2022 tras definir la última instancia de placa con Juan Reverdito.

Minutos después de ese anuncio, Coti tuvo un gesto que no pasó por alto por las cámaras. La correntina ingresó a la habitación, se percató de estar sola y besó un rosario, a modo de celebración por la eliminación de Mora.

Ella le había clavado la espontánea a Lucila (3 votos) y a Mora (2 votos) para mandarlas a placa. Finalmente, el público decidió eliminar a la chica oriunda de Posadas, Misiones.

Ahora, la casa se rearma y los participantes deben enfrentar una nueva semana. La Tora y Juan aparecen como candidatos para la próxima nominación, pero todo está aún por definirse.