More Rial atacó con todo a Jorge e hizo una tremenda declaración: "Lo que pasó en Colombia fue..."

More explicó cuál fue el origen del enfrentamiento con su padre. "A mi papá no le gusto nunca que me vaya a Córdoba. Nunca lo entendió. Era bardear, bardear, bardear, e intentar convencerme para volver", sostuvo.

La influencer recordó que el vínculo de Rial con Agustina Kämpfer marcó un quiebre entre ellos: "Él me echó de mi casa porque se lo pidió Kampfer. Y me quiso agarrar del lado dela plata, peor a mí no me importó no tener plata. Yo defendía al padre de mi hijo y vivía con 50 mil pesos".

More indicó que hoy que quiere tomar distancia y alejarse de Rial. "Él debería ocuparse más de su vida y dejarme ser libre. Yo puedo afrontar mis propios problemas. Ya tengo 24 años. Él me ayuda económicamente, pero no me da el sustento de todo. Yo trabajo con las mis redes. Tengo buenos ingresos, a mi hijo nunca le va a faltar nada", añadió.

Por último, la joven condenó a su padre al describir que la relación entre ellos siempre fue fría. "Yo soy una persona buena, doy hasta lo que no tengo. Y eso es lo que no es él. Por eso, no tengo sentimientos por mi papá. Es una persona que falla, falla y falla. El amor no se compra con plata, eso lo tiene que saber", sentenció.

Morena Rial habló de su madre biológica

En el piso de A la tarde, el programa de Karina Mazzocco en América TV, More Rial habló por primera vez de su madre biológica. La joven reveló que se contactó con ella por las redes sociales para intentar conocerla.

"Sé quiénes son mis padres biológicos. Me buscó una señora por Facebook. Mi papá estaba con Loly Antoniale. Me llega un mensaje que decía: 'soy tu mamá biológica'. A Loly le dio una ataque de nervios. Entonces, yo la bloqueé", recordó.

Al poco tiempo, More volvió a entrar en contacto con esa mujer. "Después mi papá se separa de Loly y yo le vuelvo a escribir a esa persona. Es una señora de Tucumán, tengo tres o cuadro hermanos", siguió.

La hija del ex Intrusos explicó que, por el momento, prefiere mantener la distancia. "Es una señora que la tengo en mis redes sociales, pero, con todos los quilombos que tengo, no sé si estoy preparada para ir", remarcó.

Al finalizar, More expresó que le gustaría poder ayudarla porque es una mujer de bajos recursos. "Yo intentaría ayudarlos, pero no estoy pasando un buen momento para hacerlo", concluyó.