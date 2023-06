Luis Ventura reveló el verdadero motivo del quiebre en la relación de Morena con Jorge Rial

“Me encontré con un cuadro en el que veía a una sola persona desolada, llorando, con sus venas cortadas y yo no sabía a quién llamar porque no tenía ningún número. Frente a ese cuadro, vino una ambulancia”, relató.

Y explicó: “Mantuve la comunicación, mientras esperaba un taxi que me lleve hasta donde estaba ella y le preguntaba si tenía algo para comer y esas cosas para ganar tiempo. Cuando llegué, no me dejaban pasar y le dije a un tipo ‘si no me dejás pasar, se puede morir una persona y te voy a hacer cargo a vos’. Ahí me metí en el ascensor y subí”.

Acto seguido, la panelista Cora Debarbieri le preguntó: "¿por qué te llama a vos y no a su papá?". Ventura contestó: “No lo sé. Yo no me puedo meter en la vida y espíritu de todas las personas, pero esas son las situaciones donde a mí me llaman y después me cargan de todas las consecuencias de lo que pasó”.

Embed

La inesperada definición de Luis Ventura sobre el vínculo que tiene con Jorge Rial: "Es un..."

La de Jorge Rial y Luis Ventura es una historia eterna que va desde el amor al odio, pasa por reproches y consejos, y este jueves, en A la tarde (América TV) se sumaron algunos capítulos siguieron sumando capítulos sobre todo luego de las fuertes declaraciones de More en LAM.

Y en ese marco, el conductor de Argenzuela (C5N) habló con el programa de Karina Mazzocco, y sin pelos en la lengua habló de su relación con Luis.

Sobre las declaraciones de More, Rial se defendió: "Yo tuve que criar dos hijas solo, con mucho laburo y ahora que están grandes y tienen su vida no me tengo que estar preocupando, me preocupo lo mínimo indispensable pero ya no dependen de mí. Estoy en pareja pero no estoy casado, y yo me hago responsable de lo mío pero estoy en una etapa donde todo tiene que ser tranquilidad", comenzó.

Embed

Al ser consultado sobre su relación con Ventura, y también sobre si produciría contenido para el periodista, el novio de María del Mar Ramón definió: "No, hoy la producción mía va por el medio de los medios no tradicionales, estoy en otro rubro que no tiene nada que ver con esto. No necesita que lo produzca, se puede producir solo".

"Con él hoy no no hay vinculo pero sólo quiero, está todo bien. Él a veces dice cosas que uno dice 'gordo, por qué decís eso', pero como lo quiero, uno a veces dice cosas desde los sentimientos", señaló el ex Intrusos.

"Yo lo quiero al gordo. No hay manera que me enoje con él. Lo entiendo y si le tengo que decir algo se lo digo. Ya está", cerró el periodista que anunció que regresará a sus labores cuando se recupere ya que su vuelta a la radio y la tevé implica una importante carga horaria.