More Rial compartió un polémico chat con su abogado que alimenta los rumores de romance

Sin embargo, eso no fue todo. Durante el resto de la tarde, Morena fue compartiendo en sus historias de Instagram distintas postales junto al letrado, y nuevamente con una cara de enamorada, definió la salida como "mi mejor plan". "Nosotros siempre", contestó él duplicando el posteo.

Morena Rial y Alejandro Cipolla

Minutos más tarde, siguiendo con lo que fue su paseo por el barrio de Villa Devoto, el abogado hizo su propio posteo y con un video de Morena posando ante la cámara expresó: "Derrochando belleza".

Por ultimo, para cerrar el encuentro, ambos compartieron la foto de un tentador plato con fruta, helado y torta y escribieron: "Nuestro postre".

Morena Rial y Alejandro Cipolla

More Rial reveló por qué se niega a pagar el alquiler de su lujoso departamento

En medio de la escandalosa guerra que More Rial mantiene con su padre desde hace varias semanas, se supo que Jorge Rial dejó de pagar el alquiler del departamento al que la trajo a vivir en marzo de este año dado que estaba radicada en Córdoba junto Francesco, donde estaba cerca del padre y los abuelos del nene.

Este martes, en diálogo con Mañanísima (Ciudad Magazine), Morena volvió a hablar con los medios y explicó los motivos por los que se niega rotundamente a pagar ella el alquiler de la vivienda para no quedar en la calle. “¿No pensaste en algún momento en empezar a pagar ese alquiler para que no te desalojen?” le preguntó Pampito, a lo que la influencer respondió directa: “No tengo por qué pagarlo”.

En ese momento el periodista le marcó: “Pero vos lo estas usando a ese departamento”, pero la hija de Jorge detalló: “Sí, pero no está a mi nombre, Jorge se comprometió a pagarlo”, y agregó filosa: “Yo si tengo que pagar un alquiler primero elegiría algo que me guste, no un departamento porque los odio, a mí me dijeron que me tenía que mudar ahí”.

“Yo me iría a una casa que quede más cerca de Escobar, eso me gusta más que esto que es un departamento de 2x2 y me muero de aburrimiento” sumó la influencer dejando en claro su total disconformidad con el inmueble.

En tanto, ante la consulta de Facundo Ventura de cuándo tendría que dejar el polémico departamento, Morena detalló que “Es un contrato de un año que empezó en marzo y termina en marzo del 2024, pero no lo están pagando”.