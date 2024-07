More Rial mostró por primera vez su pancita de embarazada y sorprendió a sus seguidores

“¿Cuándo vas a mostrar tu pancita?”, le consultó una usuaria. “Jaja, no tengo mucha panza. Ahí está para los que dicen que no estoy embarazada”, respondió More junto a una foto de ella de perfil.

Otra seguidora, por su parte, le comentó que la cruzó en Córdoba y le remarcó que tiene poquita panza, a lo que More contestó: “Estoy de seis meses, pero no me salió mucha panza”.

El mal momento que atraviesa More Rial en medio de su embarazo: "Todo cuesta el doble"

Hace algunas semanas More Rial recuperó su cuenta de Instagram y a partir de ese momento volvió a ponerse al día con sus seguidores y se mostró muy activa interactuando a través de sus historias.

Morena se encuentra transitando se segundo embarazo, luego de ser madre de Francesco en 2019, y es por eso que las preguntas de sus seguidores estuvieron centradas saber cómo está y cómo viene llevando estos meses de gestación.

Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando la hija de Jorge Rial contó algunas complicaciones que estaba atravesando con su salud y que le dificultaban el embarazo.

"¿Cómo va tu embarazo?", fue la pregunta que recibió la joven. Fiel a su estilo, ella decidió ser sincera y comentó: "Acá estamos, estos días engripada y todo cuesta el doble pero bien".

Además ,contó que otro momento del embarazo padeció uno de los síntomas más comunes que fueron las fuertes nauseas. "Bastantes", aseguró cuando le preguntaron por ello.