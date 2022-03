Morena Rial y Alejandro Cipolla, ¿amigos y algo más?

De inmediato, comenzaron a surgir algunos rumores de muy buena onda entre los dos, más allá de la amistad que los une hace tiempo. Esto se acrecentó con los mensajes que suelen intercambiarse vía redes donde expresan sus sentimientos el uno con el otro.

alejandro cipolla 1.jpg

"Te extraño", reflejó Morena en una de sus historias de Instagram junto a una foto con el letrado. "Yo también, no veo la hora que estás acá", contestó él con varios corazones.

PrimiciasYa.com se contactó este martes con Alejandro Cipolla, quien prefirió evitar dar detalles de estos trascendidos de romance con More Rial: "No voy a hablar de eso, de mi vida privada no hablo, sólo de trabajo", aclaró el prestigioso abogado.

¿Sólo amistad o hay algo más entre los dos?

alejandro cipolla.jpg

Morena Rial defendió a su papá en la pelea con La Negra Vernaci

La Negra Vernaci y Jorge Rial protagonizaron una fuerte pelea en los pasillos de Grupo Indalo, donde están los estudios de Radio Pop y Radio 10. La conductora discutió a los gritos con el periodista."¡Sos un fracasado!", le habría dicho al ex Intrusos.

En un posteo en su Instagram, Morena Rial defendió a su papá y lanzó una frase polémica contra Vernaci. "Seguro que tomó mal cortada y por eso la violencia contra mi papá", exclamó la joven.