Morena Rial festejó su cumpleaños con una importante ausencia

Morena Rial historisa ciumpleaños.jpg Morena Rial cumplió 23 años y lo celebró en las redes con saludos de sus seres queridos.

Claro que el mejor de los regalos del día, sin duda, fue el cariño de su hijito de casi 3 años y así lo reflejó Morena Rial también desde la virtualidad. Así puede leerse "Mi mejor regalo" junto a un corazón en un video en el que Francesco le dice 'te quiero mamá'.

Embed

Pero por supuesto no podía faltar el posteo oficial desde su feed de Instagram, que fue furor logrando más de 100 mil reproducciones en pocas horas donde More se mostró súper sensual y se deseó "Feliz cumpleaños para mi 23, recibidos con mucho amor".

Allí se pueden leer los saludos de Loly Antoniale, ex pareja de su padre con la que Morena Rial sigue teniendo la mejor de las relaciones, con un "Feliz cumple para mi bebita!!" y la inmediata respuesta de More con un "Te amo"; o Alex Caniggia, entre muchísimos otros, quien le deseó "Feliz cumple amiga More Sapeeeeeee en la peren hoy". Pero el saludo que no se vio reflejado ni en sus historias ni en el feed es curiosa y precisamente el de Jorge Rial.