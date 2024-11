Moria Casán aniquiló a Griselda Siciliani y la comparó con la China Suárez

En las últimas horas, Karina Iavícoli reveló otra separación que habría tenido a la expareja de Adrián Suar en el medio tras haber sido acusada de ser amante del productor televisivo -cuando era pareja de Araceli González- y de Luciano Castro, tanto cuando estaba con Sabrina Rojas como cuando salía con Flor Vigna, ahora parece que Siciliani está vinculada a otra ruptura.

En este sentido, la panelista de Intrusos reveló: "Tengo una fuente que me dice que Lamothe estaba casado cuando pasó lo de Griselda. Se separó por ella".

Y en medio de este revuelo se metió Moria Casán, quien se mantiene siempre activa en las redes sociales, respondió al tuit de un medio que divulgó la noticia, lanzando una explosiva comparación.

"Jaaa, es la China veterana, licuame la banana", escribió Moria, comparando a la actriz con Eugenia 'China' Suárez, quien en reiteradas oportunidades ha sido señalada como tercera en discordia.

Moria Casán

La letal frase de Sabrina Rojas en pleno conflicto con Griselda Siciliani y Luciano Castro

Después de las repercusiones por sus dichos contra Griselda Siciliani, Sabrina Rojas volvió a referirse al tema este martes en Pasó en América, América Tv, ciclo que conduce junto a Augusto Tartúfoli.

En el programa anterior, la modelo había recordado que Griselda le mandaba mensajes a Luciano cuando ella estaba casada y embarazada del actor y había deslizado picante: "Un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés".

"¿Hermosa mañana, verdad?", comenzó diciendo Rojas entre risas ni bien comenzó la edición de este martes. "Chicos, yo siempre le pongo humor, si vamos a hablar en serio todo es una tragedia, así que pongámosle humor", siguió la conductora.

"Pará, la que está picante es Wanda Nara", expresó Sabrina, antes de hablar de su romance con L-Gante, y Tartu le comentó: "Wanda te quiere robar un poquito el protagonismo". "No, yo casi me muero, porque se lo terminé robando a Wanda. Nunca me lo imaginé", dijo la rubia en referencia a su conflicto con su ex y Siciliani.

Luego, los presentadores hablaron con el jurado del Cantando 2024, Marcelo Polino, quien le preguntó a Rojas: "Te voy a mandar la paleta de los ceros, quisiera saber a quién se la pondrías".

"A Castro" ,respondió sin vueltas. "¿Y a Siciliani?", le consultó el periodista. "Y a Siciliani... ni puntaje se merece",disparó filosísima. Inmediatamente, para no seguir tensionando el conflicto aclaró que era un chiste.