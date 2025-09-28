Moria Casán aplaudió de pie a su hija Sofía Gala en "Viuda e Hijas"

23f9f157-160e-4bae-bba8-abdac09d63e5

De qué trata “Viuda e Hijas”

La trama gira en torno a una ex-cantante lírica y sus dos hijas que acuden al estudio de una abogada para escuchar las últimas voluntades del difunto.

¿Qué harías si una herencia millonaria viene acompañada de verdades ocultas que debes escuchar?

Esta comedia desopilante plantea preguntas sobre el poder del dinero y los lazos familiares, combinando situaciones inesperadas con un humor inteligente que mantiene al público pendiente hasta el último momento.

El espectáculo cuenta con la actuación de:

Nora Cárpena como la viuda

como la viuda María Valenzuela como la abogada

como la abogada Sofía Gala Castiglione y María Fernanda Callejón como las hijas

y como las hijas Gonzalo Urtizberea como el difunto

La dirección está a cargo de Héctor Díaz, mientras que la producción es realizada por Juan Manuel Caballé, Tomás Rottemberg y Nachi Bredeston, garantizando un montaje profesional y entretenido.