Moria Casán aplaudió de pie a su hija Sofía Gala en "Viuda e Hijas"

Moria Casán fue anoche a ver a su hija Sofía Gala Castiglione al teatro en la obra que protagoniza junto a grandes actrices, “Viuda e Hijas”.

28 sept 2025, 08:00
Hace unos días, se estrenó en el Multiteatro Tabarís “Viuda e Hijas”, la nueva obra de Alfonso Pazo Jr. bajo la dirección de Héctor Díaz, que llega con un lema tan ingenioso como prometedor: “Hasta que la herencia no se pare”.

La pieza reúne en el escenario a un elenco femenino de lujo, encabezado por Nora Cárpena, María Valenzuela, María Fernanda Callejón y Sofía Gala Castiglione, quienes logran una combinación perfecta entre humor, ternura y potencia actoral.

Y en la noche del sábado, las actrices recibieron la visita de Moria Casán en la segunda función y la diva no paró de reírse. La One aplaudió de pie a su hija y felicitó a todo el elenco. La comedia dirigida por Héctor Díaz se presenta de miércoles a domingo.

De qué trata “Viuda e Hijas”

La trama gira en torno a una ex-cantante lírica y sus dos hijas que acuden al estudio de una abogada para escuchar las últimas voluntades del difunto.

¿Qué harías si una herencia millonaria viene acompañada de verdades ocultas que debes escuchar?

Esta comedia desopilante plantea preguntas sobre el poder del dinero y los lazos familiares, combinando situaciones inesperadas con un humor inteligente que mantiene al público pendiente hasta el último momento.

El espectáculo cuenta con la actuación de:

  • Nora Cárpena como la viuda
  • María Valenzuela como la abogada
  • Sofía Gala Castiglione y María Fernanda Callejón como las hijas
  • Gonzalo Urtizberea como el difunto

La dirección está a cargo de Héctor Díaz, mientras que la producción es realizada por Juan Manuel Caballé, Tomás Rottemberg y Nachi Bredeston, garantizando un montaje profesional y entretenido.

