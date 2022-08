Moria Casán atacó otra vez a Susana Giménez: "¡Albina charrúa...!"

"El level de desabastecimiento neuronal que advierto cuando escucho algunas notas de personas que no tienen nada que ver conmigo ,ni en esencia, ni en conceptos, ni en nada después de más de cuarenta años, que me sigan comparando con la albina ahora charrúa, ni siquiera me enoja", dijo muy fuerte la esposa de Pato Galmarini, haciendo referencia a las comparaciones constantes y consultas que recibe sobre su relación con Susana Giménez.

"Tengo una vida plena, hermosa, siempre me caractericé por hablar cuando el decorado se callaba, creo que soy mas conocida por mi personalidad que por mis trabajos profesionales que tienen más de cincuenta años, y en este momento me encuentra en un rush óptimo, con dos sucesos sold out como Brujas y Julio César, si me preguntan por alguien en un reportaje, yo contesto, y cuando no es porque no me interesa", siguió Moria.

"Vivo contestando, así que córtenla con eso de que #YO apunto contra alguien. Hace años que viven de mis dixits y de toda mi impronta, que es de impacto, porque causa estupor por el desenfado y divierte, así que sigan usándome pero no abusándome y preguntando huevadas. Lo mejor para todos", cerró la diva, con su lengua karateka que, de costumbre, deja mucha tela para cortar.

Moria Casán y su casamiento con Pato Galmarini

Tras circular el rumor sobre el posible casamiento de Moria Casán, en pareja desde hace unos meses con el político y ex funcionario Fernando Galmarini, ahora la One lo confirmó. En diálogo con el diario Clarín, la actual conductora de Moria es Moria en la pantalla de El Nueve, ante la consulta de si era real que se había casado respondió "Sí, en reunión familiar privada".

Pero esas no fueron sus únicas declaraciones, ya que la actriz agregó que "La ceremonia fue de nosotros dos con alguien que nos unió, después celebración y luego cancha de Boca a celebrar con 8 goles a 1. ¡¡¡Era la primera vez que iba a la cancha!!!". En tanto sobre si tendrán luna miel, Moria Casán explicó "A fin de año vamos invitados por Sergio (Massa) y Malena (Galmarini, hija de Fernando), a Pinamar. Tengo nada más que esos días por la tele y el teatro", dado que recientemente comenzó su late nigth show en canal 9 y en enero retomará la temporada teatral de Brujas.

Pero no descartó viajar a Europa más adelante con su flamante marido. "Galmarini y yo morimos por ir. Iríamos a visitar a Benito Paolucci, que juega al rugby en Italia y es uno de sus 11 nietos, hijo de Bernardita", detalló la One.

Por último, la flamante esposa de Fernando Galmarini reveló fiel a su estilo "La química que tenemos con Galma nos sorprendió y sigue sorprendiendo. Él me buscó, me llamó, me persiguió y me consiguió. Me conquistó su ética, lealtad incondicional a sus ideas y que haya sido mi profe de historia virtual. Comenzó en blanco y negro, con mucho pasado y fue pasando por todos los matices hasta llegar al presente. Somos pasado, presente aggiornado y sublimado. Final feliz y fueron felices, pero no comieron perdices".