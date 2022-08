Moria Casán enfurecida con el caso Rocío Quiroz, insultó al notero de LAM

“No tengo la menor idea quien es. Sólo recuerdo que cuando estaba en el jurado del Bailando, una persona se contactó conmigo, hizo de nexo, y me dijo ´hay un señor que se ofrece a hacerle la casa a Rocío´”, dijo la diva. Cabe recordar que la cantante de cumbia vivió momentos dramáticos en enero de 2021, luego de que una fuerte tormenta destruya parte de la casa que estaba construyendo, en la ciudad de Chascomús.

Moria contó que luego de aquel llamado, fue Rocío quien se puso de acuerdo con el abogado "que le había dado un millón de pesos en materiales” a la cantante para la construcción de la casa y que, según tiene entendido Moria, llegaron a destino. “Yo se que llegaron a Chascomús, lo que pasó después, no se”, dijo y se desentendió del asunto.

De todas maneras, y luego de aclarar los tantos, la capocómica se mostró muy enojada con el periodista y disparó contra los medios de comunicación: "son unos mala leche”, dijo mirando a cámara y con los tapones de punta.

Enojada, la madre de Sofía Gala abandonó la nota al grito de "No me rompan más las pelot..., y busquen mier... en otro lado que acá no la van a encontrar", tildando de "lamentable" la entrevista.

Rocío Quiroz, estafada por un abogado que le presentó Moria Casán

Semanas atrás, desde LAM contaron el mal momento que atraviesa la cantante de cumbia Rocío Quiroz al ser estafada por su propio abogado, el mismo que por intermedio de Moria Casán se había acercado a ella para hacerle una donación cuando perdió su casa en Chascomús a causa de un temporal tiempo atrás.

Fue Estefi Berardi, una de las angelitas del ciclo que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América TV, quien informó que se trata de "El señor Gerardo Andrés Sánchez Ibarra a través de Moria Casán que la utiliza como mensajera para esta donación. Pero en verdad quizás le pagó a Moria para que lo nombre. Ella lo hizo de buena fe. Rocío Quiroz y el marido quieren ir a agradecerle al señor".

"Van hasta la oficina a tomar un café porque el modus operandi de este señor es 'el me hago el solidario y después te estafo'. Entonces lo que me dice el marido de Rocío es que parecía una persona súper buena, divina y empezaron a charlar", siguió detallando Berardi si el caso. Y agregó que "Este hombre, Ibarra, le pregunta al marido de Rocío a qué se dedica y él le cuenta que a las ventas de autos y le ofrece hacer un negocio con autos que él tenía para que se los venda y se dejaba una comisión el marido de Rocío Quiroz".

Así las cosas, reveló que "En un momento el abogado le dice que estaba con un problemita, que necesitaba cinco mil dólares para ver si el marido de Rocío se los podía prestar y como ya había una confianza, él se los presta". Asimismo habló de la desesperación de Rocío Quiroz ya que "La plata es de la familia. Lo que me dice Eduardo es 'yo le di la plata porque tenía sus autos y no me podía estafar'. La segunda vez que le pide es para cerrar una pauta en el programa de Mirtha Legrand. Hay pruebas. Pero ahora no aparece", concluyó Berardi.