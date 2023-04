Moria Casán filosa al ver un video de Alfa de Gran Hermano 2022 bailando: "Es mi tía con..."

Otros "hermanitos" que podrían estar en el ciclo de Marcelo Tinelli son Julieta Poggio, Coti Romero y Alexis Quiroga, pero todavía no hay ningún tipo de confirmación.

Moria Casán, filosa como siempre, aprovechó la confirmación de Alfa en el certamen para examinar la técnica de baile del ex participante de la casa más famosa del país, a raíz de un video que subió El ejército de LAM en Twitter. "Es mi tía con bulto, qué movimiento tan femenino y suave para semejante macho. Me da que no apoya bien los pies, ¿como en media punta o pie plano?", lanzó la lengua karateka.

Tuit Moria Casán Walter Alfa.jpg

Moria Casán ya es parte del Bailando 2023: la foto de la firma de la primer jurado del programa de Marcelo Tinelli

El Bailando 2023 está cada vez más cerca, y este martes en LAM mostraron imágenes exclusivas de la firma del contrato entre Moria Casán y la productora de Marcelo Tinelli, para convertirse en la primera jurado confirmada del ciclo que en julio llega a la pantalla de América TV.

Si bien era un secreto a voces que Moria formará parte de la nueva edición del certamen, hoy lo confirmaron. "Hoy estuvieron los cuatro juntos en la casa de Moria, y arreglaron que van a estar", dijo el conductor.

"Pato va a estar aunque no hay rol definido", dijo el conductor, Ángel de Brito, dejando en claro que la participación de la one viene de la mano de la de su marido, Pato Galmarini.

"Mañana se junta Polino, y luego quien les habla y Pampita", dijo Ángel, con lo cual el histórico jurado del Bailando es casi un hecho.

