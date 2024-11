Lapidario comentario de Moria Casán y Graciela Alfano contra Susana Giménez

Sin embargo, todo fue para generar un nuevo conflicto entre las divas: “Yo pensé que era Susana por un momento”, dijo ingenuamente Alfano, a lo que rápidamente Moria tiró: “Mirá si nos va a mandar saludos si nos odia ”.

Y la One, fiel a su estilo picante y ante la mirada incrédula de Gebel, siguió: “Es que es así, Susana nos detesta, ella es muy competitiva”.

No obstante, Alfano trató de calmar las aguas con una aclaración: “Yo no me llevo con ella, no es mi amiga, pero es una persona que respeto, para llegar a ese lugar hay que ser competitiva”.

Obviamente Moria no se iba a quedar ahí y siguió tirando leña al fuego: “Susana es muy mala, malísima”, insistió. Aunque luego reconoció que ella también es muy mala: “Yo también tengo mucho de mala, todas lo tenemos”.

Moria Casán aniquiló a Griselda Siciliani y la comparó con la China Suárez

Desde hace unos días que Griselda Siciliani se encuentra involucrada en un nuevo escándalo desde que Sabrina Rojas la expuso como tercera en discordia cuando estaba en pareja con Luciano Castro. Ahora Moria Casán lanzó su filosa opinión.

Si bien la actriz goza del éxito que ha cosechado con Envidiosa, la serie que es furor en Netflix, en el plano emocional está siendo acusada de ser una tercera en discordia en serie. Después de que la modelo la señalara así, aparecieron quienes la involucran como la responsable de varias rupturas de pareja.

En las últimas horas, Karina Iavícoli reveló otra separación que habría tenido a la expareja de Adrián Suar en el medio tras haber sido acusada de ser amante del productor televisivo -cuando era pareja de Araceli González- y de Luciano Castro, tanto cuando estaba con Sabrina Rojas como cuando salía con Flor Vigna, ahora parece que Siciliani está vinculada a otra ruptura.

En este sentido, la panelista de Intrusos reveló: "Tengo una fuente que me dice que Lamothe estaba casado cuando pasó lo de Griselda. Se separó por ella".

Y en medio de este revuelo se metió Moria Casán, quien se mantiene siempre activa en las redes sociales, respondió al tuit de un medio que divulgó la noticia, lanzando una explosiva comparación.

"Jaaa, es la China veterana, licuame la banana", escribió Moria, comparando a la actriz con Eugenia 'China' Suárez, quien en reiteradas oportunidades ha sido señalada como tercera en discordia.