Moria Casán reveló si formará parte del Bailando 2023 de Marcelo Tinelli

"¿Te divierte el jurado, Moria, volver a lo que era el Bailando?", quiso saber la panelista Yanina Latorre. "Al principio dije que no, porque me parecía más de lo mismo, pero pienso que siempre se puede innovar. Yo no sé bien si llegó a arreglar que seguramente está todo dado para que arregle. Voy a disparar cosas divertidas para el show. Yo tengo un gran concepto de show y además sé trabajar con mis compañeros", reconoció Moria Casán.

Embed

En otro tramo de la entrevista, la "one" se refirió a los posibles concursantes del show y sentenció: "No sabemos los participantes qué gracia tienen para hacer una previa. Hay mucha gente que tiene una infertilidad increíble para estar ahí arriba, no podés sacarle nada. No, son infértiles".

Para el final, Ángel de Brito le consultó si hacía mucho que a Marcelo Tinelli no lo veía. "Sí, muchísimo, desde que terminó el Bailando no lo veo. Algunas veces con Marcelo antes de empezar el Bailando teníamos reuniones", dijo y el conductor, picante, hizo una pausa y le preguntó: "¿de qué tipo?". "No, teníamos reuniones donde él me contaba y me preguntaba determinadas cosas que yo opinaba; teníamos una charla divertida", respondió. Fiel a su estilo, Moria Casán bromeó: "Le fui a inaugurar su oficina ahí, a Alcorta. Puse las tetas en el escritorio".

Ángel de Brito cerró la nota leyendo un mensaje de Marcelo Tinelli que le envió para la diva: "La amo a Moria. Cómo se la extraña en el jurado. Esta semana voy a pedir una reunión con ella en el canal".

Moria Casán apareció en el nuevo álbum de Lali Espósito con sus frases icónicas y revolucionó las redes

Luego de llenar el estadio de Vélez Sarsfield en marzo como parte de su Disciplina Tour en un show histórico, Lali Espósito lanzó oficialmente su álbum LALI, que cuenta con la particularidad de la voz de Moria Casán en una de las canciones, ¿Quiénes son?

En este nuevo material, la artista reunió sus hitsDisciplina, N5, Diva, Como Tú, 2 SON 3 en su álbum más personal, que lleva su nombre y se suma canciones inéditas, en una selección de 13 canciones, grabado entre Buenos Aires, Madrid y San Ignacio.

Lo cierto es que en las redes se generó un gran revuelo al escuchar la voz de la diva ortomolecular en el tema "¿Quiénes son?", donde presta su voz para la intro e intervenciones con sus más icónicas frases.

"¿Quiénes son? / Aló, Lali querida / ay sí mi amor / pero honradísima / placer, placer, placer / atravesar generaciones / estoy en calzoncillos, en medias / cómo no voy a estar en tu voz reina. / Estoy en un museo y estoy viva / Sí mi amor, contá conmigo en todo / honradísima del numeral quiénes son", se la escucha decir a la One en la introducción a la canción.

lali esposito moria casan 1.jpg

Los fans de Lali Espósito explotaron las redes sociales como ante cada lanzamiento de la artista y remarcaron la intervención de la actriz y ex vedette en la canción y Moria agradeció la convocatoria para estar en su nuevo material.

“Ya, LALI pariendo nuevo suceso y preguntando ‘quiénes son?’, mi pregunta cuasi filosófica. Homenaje a mi persona. Love, inmensa gladiadora”, escribió Moria a través de Twitter.

Y agregó en otro mensaje: "Dúo psicodélico de exuberante imaginación @lalioficial thanks x tu luminosidad embriagadora # ¿Kienes son? Ya nació".