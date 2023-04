Pampita habló del regreso del Bailando 2023 con Marcelo Tinelli y respondió lo que todos se preguntan: ¿se suma al jurado?

En una nota con LAM (América TV), la modelo y conductora habló sobre la posibilidad de formar parte de la competencia. "Se viene el Bailando. Estaría bueno. Vamos a ver qué pasa. No sé nada todavía", afirmó.

Pampita explicó que tiene que revisar su agenda antes de dar una respuesta. "Hay un mensajito de invitación, pero tengo hay que ver un montón de cosas. Tengo unos viajes que hacer sí o sí y creo que arrancan antes de las vacaciones de invierno", detalló.

La diosa de las pasarelas remarcó que la entusiasma la idea de juzgar nuevamente a los famosos en la pista. "Si se acomodan los planetas, si sale todo bien, lo hacemos. Yo amo el Bailando. Me re divierto. Sería increíble. Estaría muy bueno que estemos todos", cerró.

Un ex Gran Hermano 2022 es el primer confirmado del Bailando 2023 de Marcelo Tinelli

Luego de que Marcelo Tinelli confirmara su llegada a América TV con el esperado Bailando 2023 desde julio, se generó mucha expectativa por conocer los nombres de las figuras que participarán este año en el certamen del flamante gerente artístico del canal de Palermo. Y este miércoles, en LAM, confirmaron quién es el primer participante del nuevo ShowMatch.

"Es hombre, ex participante de Gran Hermano 2022, Marcos por ahora no está, obviamente lo quieren, pero por ahora no", dijo el conductor de LAM, Ángel de Brito, con un halo de misterio.

"Es nada más ni nada menos que el señor Tomás Holder", anunció, y mostró el video que el rosarino subió a sus redes para formar parte del certamen de baile.

"Me encantaría que mi bailarina sea Jimena Barón, así que ya saben", afirmó Holder en un video que subió a Instagram, aunque De Brito le advirtió, entre risas, "te debemos a Barón".

Tomás Holder fue el primer eliminado de Gran Hermano 2022, y a pesar de haber estado poco tiempo en la casa más famosa del país, fue uno de los participantes más polémicos del reality.