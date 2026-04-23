La incómoda reacción de Benjamín Vicuña al hablar de la China Suárez y una pregunta lo descolocó

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Claro que cuando tuvo que confesar cómo vive actualmente la distancia con hijos, Benjamín habló con el corazón: “Es difícil, hay un proceso que tiene que ver con la adaptación a una situación que me excede”.

Así como también admitió que le costó entender la necesidad de su ex de mudarse a Turquía. "Me costó porque me parecía que no era justo porque también pienso en los intereses de los chicos, que deben estar con su madre y con su padre”, planteó. “Hoy se asume, se adapta, nos adaptamos. Soy optimista y trato de verle el lado positivo, pero la procesión va por dentro”, reconoció a pura sinceridad.

Y tras señalar que, en su momento cuando viajó por algún tiempo a España con la China, se las arreglaba para regresar cada 15 días para estar con sus hijos mayores, los que tuvo Pampita, el actor explicó cuál fue su postura inicial con Eugenia.

“Lo que intenté en su momento era tratar de evitar porque me dio mucha impresión cuando veía a programas de televisión hablando de detalles sobre el régimen de visita o los días y la forma de educar”, dejó en claro. Y cuando De Brito le preguntó por una posible vuelta con alguna ex, Benjamín Vicuña fue rotundo: “No, jamás volví con una ex”.

De esta manera, cuando la distendida charla llevaba un buen rato el conductor del stream se despachó con una pregunta que descolocó por completo al actor trasandino, dejándolo mudo por un par de segundos. “¿Siempre fuiste infiel? Te lo tengo que preguntar”, le planteó Ángel con su habitual parsimonia.

Y si bien la incomodidad del actor fue evidente, cuando reacomodó sus ideas volvió a apelar a la sinceridad y ofreció una respuesta madura. “Creo que si me equivoqué en algún momento de mi vida es lo que me hace hoy ser quién soy. Uno de los errores no debe estar orgulloso, pero te definen y no te condicionan”, sentenció serio.

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Cuál fue el escándalo que protagonizó Benjamín Vicuña en un restaurante recientemente

En plena cuenta regresiva para el estreno de su nueva apuesta teatral, Benjamín Vicuña quedó en el centro de una versión incómoda que empezó a circular con fuerza a principios de marzo. Mientras se encuentra enfocado en los ensayos de Secreto en la Montaña, obra que verá la luz en mayo de 2026, una reunión fuera del escenario con parte del equipo habría terminado de la peor manera.

Todo se conoció en LAM, el ciclo que lidera Ángel de Brito en América TV, donde Pepe Ochoa tomó la posta y reveló una historia que generó revuelo en el estudio. Como suele suceder en el programa, el panelista optó por arrancar con un enigmático, dosificando la información antes de dar el nombre que todos esperaban.

“Fue el famoso con su nuevo elenco. Esperaban seis, fueron catorce. Desde el restaurante le dicen que le hacían el canje por 6 y los otros 8 tenían que pagar”, relató, dejando entrever que el acuerdo inicial no se habría cumplido tal como estaba previsto.

De acuerdo a su versión, el momento más tenso se dio cuando llegó la cuenta. “Él no pagó, sacó su carta de figurón, les dijo que solo iba a pagar las bebidas que tomen y ellos aceptaron. Se fueron sin pagar y es persona ‘non grata’ en ese lugar”, disparó sin filtro, generando sorpresa y comentarios cruzados en el panel.

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Mientras tanto, las angelitas comenzaron a tirar nombres tratando de descifrar de quién hablaban. El juego del misterio se extendió durante varios minutos hasta que finalmente llegó la confirmación. “Este famoso es Benjamín Vicuña”, lanzó Ochoa, dejando a todos boquiabiertos.

La reacción en el estudio no tardó en llegar. Fue Pilar Smith quien advirtió: “Se va a enojar porque no le gusta que hablen así de él”, y enseguida fue por más al preguntar si el actor había cumplido con alguna publicación como parte del supuesto canje: “¿Hizo las historias o no las hizo?”. La respuesta fue contundente: “No hizo nada”, aseguró el panelista, marcando que hasta el momento no hubo palabra oficial del protagonista.

En medio de la polémica, también se mencionó a Esteban Lamothe, quien forma parte del elenco de la obra. Sin embargo, según lo detallado al aire, el actor no habría estado presente en esa salida, por lo que quedaría completamente al margen del episodio que hoy tiene a Vicuña en el ojo de la tormenta.