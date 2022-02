Muna Pauls cantó por primera vez en un escenario de Nueva York: la emoción de Gastón

Y ayer fue un día muy especial para la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, debido a que junto a sus compañeros de Go Broadway se presentaron en el Consulado Argentino en Nueva York y tuvieron una presentación, en la que el actor estuvo presente dentro del público. El grupo entonó las canciones Hi New York y Magic to do.

"Estamos felices de que GO Broadway se presente una vez más en el consulado argentino. La presentación duró 45 minutos. Los artistas hicieron un par de temas de teatro musical que aprendieron durante el curso y un número grupal. Para muchos, fue la primera vez pisando un escenario en NY", contó Valentina Berger, directora de GO Broadway.

Muna Pauls

El programa que realiza Muna en Nueva York

GO Broadway trabaja con el concepto del artista 360 formando artistas integrales que no solo cantan, bailan y actúan sino que se autogestionan, que salen a buscar oportunidades.

Durante 2 semanas los artistas se están formando en el programa más importante de teatro musical con base en Nueva York donde se perfeccionan en danza, canto y actuación. Además de accesos exclusivos en la gran manzana irán a ver obras de teatro como: Chicago, Moulin Rouge, Dear Evan Hansen, Six, Hamilton, Phantom Of the Opera, Wicked, entre otras.

En ediciones anteriores el programa contó con otros artistas argentinos como: Franco Masini, Florencia Otero, Ángela Torres, Vida Spinetta, Karina la princesita, Facu Mazzei, Germán Tripel, Candela Vetrano, Emilia Attías, entre otros.