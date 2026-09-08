A 8 meses del nacimiento de su hijo, la firme decisión de Sofía Pachano y su marido: “Quién te creés que sos”

Y luego explicó: “Y eso me generó como más todavía, ay miedo, por qué querés ver tanto a mi hijo. Como hay mensajes hermosos ‘Sofi te re respeto, no hace falta’. Y otros como ‘¿Quién te crees que sos? ¿Por qué no lo mostras?’ ¡La madre soy, bolu..!”.

Luego, fundamentó sobre la decisión que tomaron con su pareja para preservar la intimidad de su hijo en el mundo virtual, donde suelen aparecer en familia pero sin mostrar la cara del pequeño de frente.

"Y si no lo muestro es por algo. Había un comentario una vez que decía, ‘ay pero salís a la calle y lo tapas al nene’. No bolu.., no muestro en las redes sociales, pero si vos te cruzas conmigo en la calle y lo querés saludar, lo vas a saludar”, sentenció Sofía Pachano.

Sofía Pachano habló a fondo de la maternidad y el rol de abuelo de Aníbal Pachano

Sofía Pachano habló en LAM (América Tv) sobre el nacimiento de su hijo Vito, el cambio total en su vida y el costado más sensible de Aníbal Pachano como abuelo.

“La dinámica familiar cambió al 100%. Lo que más que cambió es que lo amo profundamente y es un ser que conozco hace 14 días. No sé cómo hice para vivir sin él todo este tiempo, como si hubiese habido un velo todo que salió de los ojos y está él ahora”, reconoció la actriz conmovida.

Según contó en el ciclo que conduce Ángel de Brito, Aníbal Pachano está completamente transformado por su nuevo rol de abuelo: “Aníbal está muy baboso, muy cambiado. No sé cuánto le durará, pero todos los días me manda audios llorando”, reveló Sofia entre risas.

En esta nueva etapa que vive con la llegada de su hijo, la actriz destacó el rol fundamental de las abuelas: “Mi mamá está al pie del cañón, de niñera fija con mi suegra, que también viene un montón”.

Sin embargo, las palabras más emotivas estuvieron dirigidas a su pareja Santiago Ramundo: “Es un papá espectacular, no dudaba que lo iba a hacer increíble. Estuvo muy pegado durante el embarazo y ahora lo ves como lo calma al Vito y te das cuenta que todo es cierto”, cerró a puro sentimiento.