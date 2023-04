Murió Guillermo Calabrese: lágrimas y profundo dolor al aire en Cocineros Argentinos

Embed

“Era una persona tan graciosa, con tanto sentido del humor y lo vemos en esas imágenes sonriendo. Tenía un carácter fuerte, pero siempre el humor predominaba. Sentía una pasión por la cocina y por el trabajo. Dejó una marca muy fuerte en todos nosotros y este programa era su casa, Cocineros es Guillermo Calabrese, es como nuestro papá”, siguió.

Juan Braceli tomó la posta y también recordó al chef. "A Cala lo conocí 10 años antes de Cocineros, fue mi maestro. Primero fue un impacto muy grande para todos. Lo recuerdo con profundo agradecimiento, pero con alegría. Por ese humor del que habla Xime que estaba permanentemente presente delante y detrás de cámaras”, manifestó.

“Cala es eterno, está acá con nosotros. Todo el canal está consternado, dolido, agradecido queriendo sumarse a este homenaje. Los abrazamos a ustedes porque sienten lo que nos pasa a nosotros, que se nos fue una parte importante... Vamos a intentar compartirlo con alegría”, concluyó Braceli.

tv publica calabrese.jpg

Murió Guillermo Calabrese, el reconocido chef de Cocineros Argentinos

El reconocido chef Guillermo Calabrese, quien se había hecho popular por su trabajo en los programas de televisión Cocineros Argentinos y Qué mañana, murió este viernes por la madrugada como consecuencia de un paro cardíaco.

La noticia fue confirmada por su hijo, Miguel. Calabrese, de 61 años, sufrió una descompensación esta madrugada y fue trasladado por personal del SAME al Hospital Fernández, donde murió.

En el ciclo radial de Mitre, Alguien tiene que Decirlo, el periodista Gabriel Iezzi explicó que la Justicia abrió una causa penal para investigar los motivos del deceso, calificado por el momento como “averiguación de causales de muerte”.

“La información que hay es que la hora de fallecimiento es a las 3:15 de la madrugada en el Hospital Fernández. Estaba en el domicilio de su hijo, en avenida Dorrego al 2000. Al notar que el padre no estaba bien llamó al SAME, llegó una ambulancia y pese a las maniobras que se hicieron no pudieron despertarlo. De todos modos se lo trasladó al hospital pero no hubo nada que hacer. Dieron intervención a la fiscal Laura Belloqui”, indicó.

Asimismo, explicó los pasos a seguir antes del entierro de la entrega del cuerpo a la familia: “Si tenía algún antecedente cardiológico algún médico puede firmar el certificado de defunción. Si no, se realizará una autopsia para destacar intervenciones de terceros”.