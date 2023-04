Así despidieron a Guillermo Calabrese en su programa tras su inesperada muerte

Despedida de Qué Mañana a Guillermo Calabrese.jpeg

Claro que ante su muerte, el canal de Palermo obviamente modificó su programación. El noticiero Telenueve lo está homenajeando junto a varios de los integrantes de Qué Mañana!, ya que el canal decidió que el programa no salga al aire ante la inevitable conmoción de todos sus compañeros.

Así, llegado el horario del habitual inicio del programa diario, Telenueve dio paso a la imagen del estudio de Qué Mañana! en penumbras con la cocina vacía y una pizarra con la sentida frase "Adiós Cala!",a modo de despedida y homenaje al mismo tiempo.

Despedida de Qué Mañana a Guillermo Calabrese 1.jpeg

Qué Mañana también despidió a Guillermo Calabrese desde las redes sociales

En tanto, tras la confirmación de la muerte de Guillermo Calabrese por voz de su hijo Miguel, la producción de Qué Mañana! a pesar de la conmoción, inmediatamente se volcó a las redes sociales para despedir a su conductor.

"Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero y capitán de este barco que nos enseñó todos los días a cocinar con amor y pasión. Hasta siempre Cala, te vamos a extrañar" postearon desde la cuenta oficial de Instagram del magazine de Canal Nueve con una imagen sonriente del chef en blanco y negro.

Qué mañana posteo por la muerte de Guillermo Calabrese.jpg

Como era de esperar, inmediatamente el post se llenó de reacciones y mensajes de condolencia, así como también de profunda tristeza por su sorpresiva partida.

"Hoy es uno de esos días muy tristes... Hasta siempre Querido Cala!", "Estoy muy triste por la noticia. No puedo creerlo, me acompañabas todas las mañanas que rico y fácil cocinabas... te vamos a extrañar" o "Que en paz descanse Cala. Sigo sin creer... Ayer vi su programa. Me hacía compañía antes de salir a buscar a mi niña a la escuela... Gran Chef", son algunos de los menajes que pueden leerse.