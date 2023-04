Murió Guillermo Calabrese: rápida reacción de la Justicia para averiguar las causas de su deceso

Guillermo Calabrese 1.jpg

“La información que hay es que la hora de fallecimiento es a las 3:15 de la madrugada en el Hospital Fernández. Estaba en el domicilio de su hijo, en avenida Dorrego al 2000. Al notar que el padre no estaba bien llamó al SAME, llegó una ambulancia y pese a las maniobras que se hicieron no pudieron despertarlo. De todos modos se lo trasladó al hospital pero no hubo nada que hacer. Dieron intervención a la fiscal Laura Belloqui”, informó Gabriela Iezzi desde Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre).

En tanto, detalló los pasos a seguir antes de la entrega del cuerpo a su familia: “Si tenía algún antecedente cardiológico algún médico puede firmar el certificado de defunción. Si no, se realizará una autopsia para destacar intervenciones de terceros”.



Quién fue Guillermo Calabrese

Nacido en Buenos Aires el 5 de octubre de 1961 en el seno de una familia de raíces italianas, Guillermo Calabrese estudiaba medicina hasta que a los 25 años se acercó al Gato Dumas para acercarse al mundo de la gastronomía.

Su primer trabajo fue como empleado de limpieza en la cocina de un restaurante de Dumas, quien fue uno de sus grandes maestros.



A fines de los años '90 comenzó a trabajar en programas de televisión, destacándose en el programa Cocineros Argentinos entre 2010 y 2019.

Tras un impasse de dos años, había vuelto a la pantalla chica en 2022 para ponerse al frente del magazine Qué mañana! en Canal Nueve, que condujo hasta el día de ayer.