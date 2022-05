Murió María José Cantilo, una de las pioneras del rock nacional

image.png

Desde chiquita comenzó a adentrarse en el mundo de la música y luego fue motivada en su adolescencia por las importante visitas a la casa de su hermano a donde siempre estaban artistas como Moris, Miguel Abuelo, Pappo, Kubero Díaz y Jorge Pinchevsky.

A mediados de los 70, María José se fue a vivir a El Bolsón donde se estableció en una comunidad autosustentable. Pero, decidió volver en 1982 y allí empezó su carrera como cantante.

María José Cantilo fue hippie y cayó prese en los ´90 estuvo por tenencia y tráfico de drogas durante dos años y dos meses, estuvo detenida en la cárcel de Ezeiza. Después de eso, escribió un libro Desde la cárcel, que fue publicado en 1994.

“En la cárcel aprendí mucho. Pero me hice cargo. Lo asumí, lo elaboré y lo superé. No pretendo enterrar esa etapa de mi vida para que nadie la vea. Y la prueba está en que cargué con el estigma al hombro, caminé con él y siempre di la cara. Pero después de tanta oscuridad, me dediqué a asimilar la luz. Lo primero fue Aimé... y después libros, música y amor. Ahora sólo tengo que evitar que me vuelva a pasar lo mismo”, contó luego de esa experiencia.

Luego de algunos discos sin mucho éxito, en el 2000 presentó su disco Sai Ram. Al año siguiente lanzó otro disco de bossanova y jazz. En 2011 sacó Esencia, producido por su hijo, Gaspar Benegas.

Sobre su carrera analizó: “No he tenido demasiada repercusión mediática con mis discos independientes, pero esta vez y en lugar de tratar de agradar al mercado quise hacer algo que me representara cabalmente”.

A 28 años del suicidio de Kurt Cobain: las últimas horas del líder de Nirvana que se convirtió en una leyenda de la música

Kurt Cobain se convirtió, casi sin buscarlo, en uno de los mitos más grandes de la historia de la música. El líder de Nirvana vivió al límite y estuvo siempre rodeado de adicciones y sustancias. Tenía 27 años cuando se suicidó y pasó a integrar el fatídico "Club de los 27", en alusión a la edad que tenían Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y Amy Winehouse al momento de sus fallecimientos.

El estudio toxicológico iba a demostrar más tarde que el artista tenía grandes dosis de heroína en su sangre.

La carta escrita de puño y letra que dejó Kurt Cobain antes del suicidio.

"Es mejor arder que apagarse lentamente", escribió Cobain hace 28 años. Y eligió la frase de la canción "Hey, hey, my, my", de Neil Young, para despedirse con una carta de puño y letra que un electricista encontró junto a su cuerpo. Era el 8 de abril de 1994, tres días después del día de su muerte, según el exame

n de los médicos forenses.

Kurt Cobain estaba muerto en el suelo con una escopeta en el pecho. Tenía inyecciones en ambos brazos y una caja con cigarros que contenía drogas. Según el informe de un médico forense, había estado allí acostado durante dos días y medio, y solo se lo pudo identificar por sus huellas dactilares.