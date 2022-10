Murió Robbie Coltrane, el actor de Harry Potter que interpretó a Hagrid

robbie coltrane1.jpg El actor escocés Robbie Coltrane murió este viernes 14 de octubre en su Escocia natal, a los 72 años.

A través de un comunicado que difundió la BBC, su agente Belinda Wright confirmó que el actor falleció en un hospital cerca de Falkirk, en Escocia, sin dar a explicar las causas. Lo que sí se veía en sus pocas apariciones públicas, es que desde hace un par de años, a Coltrane le costaba caminar y precisaba la ayuda de un bastón.

Claro que además del personaje que le dio la fama mundial, también se había destacado en sus apariciones como como Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas de James Bond GoldenEye (1995) y The World Is Not Enough (1999), y como el Dr. Eddie "Fitz" Fitzgerald en la serie televisiva británica Cracker, durante los años 1990, entre otros papeles.

robbie coltrane bond.jpg Robbie Coltrane en la piel de Valentin Dmitrovich Zukovsky en una de las películas de James Bond, junto a Pierce Brosnan.

Quién era Robbie Coltrane, el actor conocido en el mundo entero por su papel de Hagrid en Harry Potter

Bajo el nombre de Anthony Robert McMillan, Coltrane había nacido el 30 de marzo de 1950 en Glasgow, Escocia, en el seno de un matrimonio de un médico y una maestra. Tras graduarse en la Escuela de Arte de Glasgow, siguió sus estudios de arte en el Colegio Moray House de Edimburgo.

Pero en poco tiempo lo abandonó para comenzar su carrera como comediante en clubes nocturnos de Edimburgo. Allí dejó su apellido McMillan para adoptar el "Coltrane" con el que el mundo entero lo conocería, en honor a la leyenda del jazz John Coltrane.

robbie coltrane 3.jpg Robbie Coltrane en la piel de algunas de sus creaturas artísticas. Sin duda, Hagrid, el medio gigante de la saga Harry Potter, fue quien le dio la fama mundial.

Sus primeros trabajos televisivos, más allá de programas de humor, fueron en Flash Gordon, Blackadder y Keep It in the Family. Así, con el tiempo se convirtió en uno de los actores infaltables de la televisión británica con comedias como A Kick Up the Eighties, The Comic Strip y Alfresco.

Sin duda, el personaje que lo consagró en las ficciones de la televisión británica, fue el del psicólogo criminal Edward “Fitz” Fitzgerald en la serie Cracker, en la que trabajó entre 1993 y 2006. Pero claro que a nivel internacional, Robbie Coltrane se hizo famoso en todo el planeta por el rol del gigante Hagrid, que ayuda a Harry Potter y a sus amigos en sus aventuras en el Colegio Hogwarts.