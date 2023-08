Murió Silvina Luna: el calvario de su enfermedad tras operarse con Aníbal Lotocki

Al tiempo que tras repasar aquella última entrevista de Silvina con Ángel de Brito en LAM, Guido Záffora contó que "Ella tenía cierto resquemor contar" lo que le pasaba, pero "después empezó a abrirse" para que el mundo supiese por qué estaba como estaba.

Silvina Luna - dolor por su muerte - captura Intrusos.jpg

Así, Flor de la V confió que en su momento Silvina "veía otras personas que salían en la televisión y hablaban bien de Lotocki y ella no lo podía creer. Y parte tenía que ver con eso de 'hay mucha gente que la operó y que está bien', entonces ella decía '¡Pero no, a mí me hizo esto, estoy viviendo esto!'. Fue una verdadera pesadilla".

Asimismo, Pampito reveló que en una de las últimas notas telefónicas que hizo -con Nelson Castro en la radio- "Silvina Luna decía que también se sentía frustrada por esta situación de que la gente se seguía operando con él. Que ella, con todo lo que estaba atravesando y estaba mostrando, no había podido lograr nada porque había personas que se seguían atendiendo con Lotocki".

Por último, la conductora de Intrusos -muy amiga de la ex GH- la recordó destacando que "algo que la ayudó también fue el salir del lugar de víctima y hacerse cargo" tal como lo había dicho en LAM. "Me hago cargo de mis decisiones, de lo que hice y por tomar malas decisiones ella sintió la necesidad de contar toda su historia y decir lo que la llevó a someterse a diferentes tipos de cirugías que la llevaron a la muerte".

El desgarrador llanto de Flor de la V al confirmar la muerte de Silvina Luna

Este jueves el mundo del espectáculo se vio absolutamente conmovido con la muerte de Silvina Luna, quien se encontraba internada hace casi tres meses en estado crítico y su cuadro se agravó mucho en las últimas horas.

Flor de la V tuvo que dar la triste noticia al aire este jueves en Intrusos, América Tv, ante los rumores que había y confirmó la noticia más triste luego de charlar con el abogado de la modelo y actriz, Fernando Burlando.

"Acabo de hablar con Fernando Burlando y lamentablemente tengo que decir que Silvina ya no está en este mundo, simplemente eso. Perdón chicos", dijo entre lágrimas la conductora.

Flor, quien compartió muchos trabajos con Silvina a lo largo de su carrera, se levantó de su silla por unos instantes y se retiró del aire unos minutos para recomponerse tras la devastadora noticia que le tocó dar.