Ángela Leiva a pura emoción y ritmo en su histórico show en Buenos Aires

Sobre el tramo final del concierto llegó el esperado momento del cuarteto con “Qué quieres de mí” y “Yo Era”, junto a Q' Lokura, desatando la euforia del público.

Luego, Euge Quevedo se sumó al escenario para interpretar “No podrás” y presentar, por primera vez en vivo, la nueva canción “Enemigas”, coronando una noche marcada por los grandes encuentros, las colaboraciones y la celebración de la música.

El cierre llegó con el infaltable “Amiga Traidora”, que hizo cantar a todo el Arena y puso el broche de oro a una noche inolvidable. Ángela Leiva suma un nuevo hito a su carrera, atravesando una etapa de crecimiento artístico y de fuerte conexión con su audiencia, que la consolida como una de las artistas más convocantes de la escena nacional.