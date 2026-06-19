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Ángela Leiva a pura emoción y ritmo en su histórico show en Buenos Aires

La cantante Ángela Leiva celebró su primer Arena sold out en Buenos Aires una noche a puros éxitos y con artistas invitados.

19 jun 2026, 07:55
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Ángela Leiva a pura emoción y ritmo en su histórico show en Buenos Aires

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Ángela Leiva a pura emoción y ritmo en su histórico show en Buenos Aires

Ángela Leiva a pura emoción y ritmo en su histórico show en Buenos Aires

Ángela Leiva vivió una noche histórica al presentarse por primera vez en el Arena de Buenos Aires completamente agotado.

Ante miles de personas, la cantante recorrió algunos de los momentos más destacados de su carrera y presentó parte de su nuevo material en un show cargado de emoción y conexión con el público.

El concierto comenzó con “Amnesia”, uno de sus lanzamientos más recientes, marcando desde el inicio la intensidad de una noche especial. Durante el show también interpretó “Gato”, su nuevo single, y más tarde fue el turno de “Mi eterno rencor".

A lo largo del espectáculo repasó clásicos de Gilda y muchas de las canciones que hicieron de Angela una artista consagrada: “Amor secreto”, “Esa idiota”, “Mentías”, “Llamadas extrañas” que fueron acompañados por el público de principio a fin.

Sobre el tramo final del concierto llegó el esperado momento del cuarteto con “Qué quieres de mí” y “Yo Era”, junto a Q' Lokura, desatando la euforia del público.

Luego, Euge Quevedo se sumó al escenario para interpretar “No podrás” y presentar, por primera vez en vivo, la nueva canción “Enemigas”, coronando una noche marcada por los grandes encuentros, las colaboraciones y la celebración de la música.

El cierre llegó con el infaltable “Amiga Traidora”, que hizo cantar a todo el Arena y puso el broche de oro a una noche inolvidable. Ángela Leiva suma un nuevo hito a su carrera, atravesando una etapa de crecimiento artístico y de fuerte conexión con su audiencia, que la consolida como una de las artistas más convocantes de la escena nacional.

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