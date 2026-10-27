Camilo vivió junto a La Tribu Argentina dos noches únicas: las fotos

Uno de los momentos más emotivos llegó con "For Eva" y "La Medalla", cuando Evaluna Montaner subió al escenario para acompañarlo. Una escena que resumió el corazón del show: el amor, en todas sus formas, como hilo que atraviesa su obra, y la familia como punto de partida de un disco pensado para sus hijas, Índigo y Amaranto.

Ese mismo espíritu se replicó abajo del escenario. El Movistar Arena se llenó de familias, chicos y chicas que cantaron cada canción y convirtieron las dos noches en una verdadera fiesta. Una postal que confirma lo que La Tribu es en la Argentina: más que un fandom, un espacio de pertenencia que crece con cada visita.