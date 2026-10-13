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GRAN NOCHE

David Bisbal la rompió en show de Buenos Aires y anunció nueva fecha para el 2027

David Bisbal vivió un reencuentro inolvidable con el público argentino. En el marco del Tour Eternos 2026, y frente a un Arena agotado, el artista español ofreció un show de hits de principio a fin, con una producción espectacular y un público que cantó cada canción.

13 oct 2026, 08:00
David Bisbal
David Bisbal

David Bisbal vivió un reencuentro inolvidable con el público argentino. En el marco del Tour Eternos 2026, y frente a un Movistar Arena agotado, el artista español ofreció una noche cargada de emoción, energía y canciones que forman parte de la historia de miles de personas.

La noche arrancó con una intro sinfónica, con cuerdas en vivo y un despliegue de láseres que dio paso a "Vivir así" y "Adoro". A partir de ahí, el show recorrió más de dos décadas de carrera: "No amanece", "Esta ausencia", "Si tú la quieres", "Perdón", "A partir de hoy", "Herederos", "Me enamoré de ti", "Mi princesa" y "Dígale" sonaron como himnos colectivos, coreados de principio a fin por un arena que celebró los 25 años de trayectoria de una de las voces más reconocibles del pop latino.

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Uno de los momentos más emotivos llegó con "Quijote" y "Te quiero", parte de Eternos, su nuevo álbum, interpretadas con cuerdas en vivo. La reprise de "Te quiero" cerró ese bloque con toda la banda en el escenario, saludando a un Movistar Arena de pie y dando una sorpresa al público: el sábado 28 de agosto de 2027 volverá al Movistar Arena para una nueva noche en Buenos Aires. Así, quienes no pudieron conseguir su entrada, y quienes quieran volver a vivirlo, tendrán una nueva oportunidad de reencontrarse con el artista.

El espectáculo confirmó el nuevo rumbo que propone Tour Eternos 2026: una sección de cuerdas en vivo que vistió clásicos como "Abrázame muy fuerte", "El amar y el querer" y "Frente a frente", un interludio funk que dio paso a "Camina y ven", "Lloraré las penas" y "Oye el boom", tres cambios de vestuario y una producción de alto nivel con láseres, efectos de CO2, sparkulars y lluvia de confeti.

El final fue una verdadera fiesta: "Esclavo de sus besos", "Bulería" y "Ave María" cerraron la noche entre láseres, CO2 y confeti, con todo el estadio cantando y bailando.

En Argentina, ese vínculo se mantiene más vigente que nunca. En el último año, David Bisbal registró 95 millones de reproducciones en YouTube en el país, con Buenos Aires como principal foco de consumo dentro del territorio nacional y como una de sus plazas más importantes a nivel global. Además, sus colaboraciones con artistas locales como Luciano Pereyra, Emanero y La K'onga lo acercaron aún más a un público que lo acompaña desde hace más de veinte años.

Con una carrera de impacto global, Bisbal acumula más de 80 galardones nacionales e internacionales, entre ellos 3 Latin Grammy, 3 Premios Billboard Latinos y 3 World Music Awards. Además, obtuvo 11 Discos de Diamante y vendió más de 6 millones de entradas a lo largo de más de 1.250 conciertos, en escenarios emblemáticos como el Royal Albert Hall, el O2 Arena de Londres, el Carnegie Hall, el Barclays Center de Nueva York, el Teatro Real de Madrid y el Olympia de París.

Las entradas para el nuevo show se podrán adquirir a través de www.movistararena.com.ar, con 6 cuotas sin interés para clientes de Banco Macro Visa a partir del miércoles 14 de octubre a las 17hs.

El 28 de agosto de 2027, el Movistar Arena volverá a ser el escenario de una noche para cantar las canciones que se repiten a lo largo de nuestra historia, celebrar sus grandes clásicos y ser parte de la nueva etapa musical de uno de los artistas hispanos más queridos a nivel internacional.

     

 

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