David Bisbal la rompió en show de Buenos Aires y anunció nueva fecha para el 2027

El final fue una verdadera fiesta: "Esclavo de sus besos", "Bulería" y "Ave María" cerraron la noche entre láseres, CO2 y confeti, con todo el estadio cantando y bailando.

En Argentina, ese vínculo se mantiene más vigente que nunca. En el último año, David Bisbal registró 95 millones de reproducciones en YouTube en el país, con Buenos Aires como principal foco de consumo dentro del territorio nacional y como una de sus plazas más importantes a nivel global. Además, sus colaboraciones con artistas locales como Luciano Pereyra, Emanero y La K'onga lo acercaron aún más a un público que lo acompaña desde hace más de veinte años.

Con una carrera de impacto global, Bisbal acumula más de 80 galardones nacionales e internacionales, entre ellos 3 Latin Grammy, 3 Premios Billboard Latinos y 3 World Music Awards. Además, obtuvo 11 Discos de Diamante y vendió más de 6 millones de entradas a lo largo de más de 1.250 conciertos, en escenarios emblemáticos como el Royal Albert Hall, el O2 Arena de Londres, el Carnegie Hall, el Barclays Center de Nueva York, el Teatro Real de Madrid y el Olympia de París.

Las entradas para el nuevo show se podrán adquirir a través de www.movistararena.com.ar, con 6 cuotas sin interés para clientes de Banco Macro Visa a partir del miércoles 14 de octubre a las 17hs.

El 28 de agosto de 2027, el Movistar Arena volverá a ser el escenario de una noche para cantar las canciones que se repiten a lo largo de nuestra historia, celebrar sus grandes clásicos y ser parte de la nueva etapa musical de uno de los artistas hispanos más queridos a nivel internacional.