Zaira Nara reveló el verdadero motivo por el cual volvió con Jakob Von Plessen tras años separados: "Hubo..."

Y explicó por qué trató de mantener la información al resguardo: "Cuando me empezaron a preguntar pensé que lo tenía un poco más guardado pero dije qué mejor que hable mamá (Nora Colosimo) porque no iba a hablar del tema pero la verdad que es algo que quiero guardar para mí".

Consultada sobre cómo se fue dando el acercamiento con su ex, Zaira Nara evitó entrar en detalles: "Cada uno puede pensaar lo que quiera, lo nuestro lo guardo para nosotros. Lo real es algo muy de mi intimidad que trato de resguardar lo más que puedo", sostuvo.

Y remarcó que su círculo más íntimo mantuvo al resguardo el dato de su reconciliación: "La familia por más que está muy expuesta sabe guardar muy bien los secretos", sentenció con una sonrisa feliz por su presente sentimental.

Nora Colosimo contó cómo se dio la reconciliación entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Nora Colosimo terminó confirmando en LAM que Zaira Nara volvió a apostar al amor con Jakob Von Plessen y reveló el por qué de la decisión de su hija.

Karina Iavícoli deslizó primero al aire que la modelo habría retomado su relación con la expareja y ante esa información, la mamá de las Nara decidió contar los detalles del tema tras la autorización previa de su hija.

“Esta parte es la que a Zaira no le gusta del laburo, pero como yo soy una angelita fui a la fuente y se lo pregunté. Y ella me dijo: ‘Mirá, mamá, sí, yo te autorizo’”, relató visiblemente feliz por el presente de su hija.

Colosimo explicó cómo entiende el acercamiento entre la expareja y qué considera que pudo haber influido para que ambos decidieran volver a apostar por su vínculo.

“Creo que cuando uno se separa es recién cuando conoce a la otra persona. Y ellos son dos personas muy buenas, siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí”, sostuvo la mamá de Zaira y Wanda.

Además dejó en claro que, pese a la separación, el vínculo familiar entre Zaira Nara y Jakob nunca se quebró, especialmente por el rol que ambos mantuvieron como padres. “Estoy muy contenta. La familia nunca se rompió porque son muy buenos padres”, cerró feliz.