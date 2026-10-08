Escándalo entre Robertito Funes y Fernanda Iglesias: fuertes acusaciones y un pase de factura inesperado

La respuesta de Iglesias no tardó en llegar. "¿Cómo que no? Si tenemos una foto juntos en Londres", lo contradijo, dando inicio a un intercambio cada vez más picante.

El feroz cruce entre Robertito Funes y Fernanda Iglesias en Puro Show

Visiblemente molesto por la información que había circulado sobre su desempeño profesional, Robertito Funes cuestionó las fuentes de Fernanda Iglesias y la acusó de difundir versiones equivocadas sobre su trabajo.

"Seguramente tendrás un contacto muy estrecho con el programa de Georgina Barbarossa y estoy seguro que te habrán dicho cosas que no son… ¿me dejás hablar?", le reclamó.

Lejos de retroceder, la periodista respondió tajante: "Si vas a mentir no". La interrupción terminó de encender al conductor, que redobló la apuesta con una frase contundente: "¿Me dejás hablar o vas a hablar sola como hacés siempre?".

Pero el enfrentamiento no terminó ahí. Funes Ugarte sostuvo que Iglesias había perjudicado su imagen profesional al hablar sobre supuestos incumplimientos laborales.

"Vos me ensuciaste. Yo jamás llegué tarde a un móvil. Es más, a veces son lejos y no terminan saliendo al aire porque la actualidad manda. También hablaste de La Nación, y como vos también trabajás ahí deberías tener más respeto", lanzó.

En medio de la discusión, Robertito sorprendió al recordar un episodio que, según su versión, ambos habían protagonizado en Inglaterra, y que involucraba al exmarido de la periodista.

"En Inglaterra me hiciste pasar de tonto para meterle un palo a tu exmarido", aseguró.

Indignada por la acusación, Iglesias lo enfrentó sin filtros: "Ahora querés inventar algo para desacreditarme porque sabés que estoy diciendo la verdad".

Robertito Funes aclaró qué pasa con su futuro en Telefe tras el escándalo

Después del fuerte intercambio, Robertito Funes Ugarte volvió a referirse a su vínculo contractual con Telefe y buscó despejar las versiones sobre una posible desvinculación.

"Decí lo que quieras, no me interesa. Yo sigo estando en Telefé. Estamos tratando de ver qué pasa", manifestó, dejando en claro que su situación todavía no está resuelta.

En ese sentido, confirmó que está en negocioaciones abiertas con el canal para el cual trabaja desde hace casi nueve años. "Es cierto que paso de ser empleado de 8 o 9 años a ser facturador", sostuvo.

De esta manera, el conductor confirmó que continúa negociando su futuro laboral con Telefe, mientras que su enfrentamiento con Fernanda Iglesias sumó un nuevo capítulo de tensión a una situación que ya venía generando repercusiones en el mundo del espectáculo.