"Soy el dueño": la escalofriante respuesta de Darío Giordano a Gustavo Yankelevich por sus hijos

Gustavo Yankelevich rompió el silencio en una extensa y fuerte entrevista con Intrusos (América Tv) donde dio detalles impactantes sobre el vínculo de sus nietos con Darío Giordano, viudo de Romina Yan..
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Gustavo Yankelevich reveló una charla que mantuvo años atrás con Darío Giordano por un pedido particular y la particular respuesta del ex de Romina Yan.
Gustavo Yankelevich rompió el silencio en una extensa y fuerte entrevista con Intrusos (América Tv) donde dio detalles impactantes sobre el vínculo de sus nietos con Darío Giordano, viudo de Romina Yan..
Después del duro testimonio de Valentín, hijo de Romina y Darío, donde habló del calvario que vivió al cuidado de su padre, el productor reveló qué fue lo que pasó en ese tiempo y la tremenda frase que en su momento le dijo Giordano ante un pedido que le hizo después de que Franco, en ese momento de 7 años, le pidió irse a vivir con él.
"Cris lo notó y me dijo: está pasando algo raro, prestale atención a los chicos", lo alertó Cris Morena sobre la situación que vivían sus nietos con el papá.
A lo que Gustavo Yankelevich reconoció: "En principio pensé que algo que podía pasar, que era algo pasajero pero cada vez era más fuerte y más grande. Sobre todo cuando Franco empezó a pedirme de venir a vivir conmigo, que fue el primero, y después empezó Valentín al año, ya eran los dos los que me lo pedían".
Ahí, el empresario contó que buscaba a sus nietos por el colegio para comer con ellos y ahí Franco le contó que deseaba irse a vivir con él: “Una vez por semana los buscaba al colegio e iba a comer afuera y los llevaba al colegio otra vez. Y Franco a pesar de vivir lo que vivía conmigo estaba feliz en el auto y cantaba y éramos felices los dos a pesar de todo", recordó.
"Sin embargo, en uno de esos almuerzos, Franco me dijo: ‘Abuelo, quiero ir a vivir con vos’. Pero no me dijo que le pegaban", continuó a flor de piel.
Ante el pedido de su nieto, Gustavo Yankelevich decidió hablar directamente con Darío Giordano para plantearle que Franco pasara una semana con él.
“Le dije: ‘Vamos a hacer una cosa. Voy a hablar con tu papá para ver si te deja venir una semana conmigo y vemos cómo te sentís conmigo. Y después si vos querés venís a vivir más tiempo conmigo’”, explicó.
Y contó cuál fue la categórica respuesta que recibió por parte del viudo de Romina Yan: “Cuando me junté con Darío y le dije: Franco me pidió, por supuesto que no le dije a vivir conmigo, sino a pasar una semana conmigo. Y él me respondió: 'de ninguna manera, yo soy el dueño, hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera'”.
Esa respuesta que recibió lo alertó por demás sobre la situación: “Ahí dije: ‘Guau, acá está pasando algo más grande de lo que yo pensaba’”, remarcó Gustavo Yankelevich.
Y cerró sobre esa charla: "Yo le pedí por una semana (a Darío) y me contestó esto que estoy diciendo, que era el dueño de los hijos y que hasta los 18 años iban a hacer lo que él quiera. Ahí Franco tenía 11 años, o sea, que había que esperar 7 años".