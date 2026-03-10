David Lebón y Pedro Aznar se reúnen para interpretar los clásicos de Serú Girán

Grandes himnos como “Canción de Alicia en el país”, “Esperando nacer”, “Seminare”, “Cuánto tiempo más llevará”, “No llores por mí, Argentina”, “A cada hombre, a cada mujer” y “Perro Andaluz” y muchas más resonarán en el estadio de Villa Crespo.

Lebón y Aznar prometen una noche emotiva y poderosa. Cada nota, cada mirada y cada aplauso será la muestra de que Serú nunca se fue. Está vivo en la música, en la memoria y, sobre todo, en el público. Por Moro, por la historia compartida, por esas canciones que nos atraviesan la vida, hay que acompañarlos una vez más.

Será también el encuentro de al menos dos generaciones. Muchos irán a reencontrarse con una parte fundamental de su historia personal y otros para ver por primera vez en vivo a la banda que le dio un sello distintivo al rock argentino. Es una ocasión irrepetible y la celebración que merece la historia de la música.

Serú Girán por Lebón y Aznar también llegará al Movistar Arena de Chile donde se presentarán el 21 de marzo.