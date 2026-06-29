El Doctor muestra su lado más sensible en su nuevo video, Cúrame

El videoclip de Cúrame se consagra como la tercera entrega dentro de la propuesta estética de Young Doc.

Rompiendo por completo con la clásica visual urbana y callejera a la que nos tiene acostumbrados, el video nos sumerge en una atmósfera de ensueño y liberación. Vestido completamente de blanco, se lo ve a El Doctor flotando sobre el cielo, viajando y hasta pescando sentado arriba de una nube.

De esta manera, el artista sigue atravesando obstáculos y agujeros negros, esta vez, hechos de nubes, arcoíris y océanos. Sonriendo y en paz, la narrativa visual acompaña a la perfección el mensaje de la canción: no importa qué tan rota esté la vida, él sigue flotando porque hay esperanza y luz.